Ένα ερωτηματικό παραμένει στα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την κιτρινόμαυρη επίθεση στο ματς της Τούμπας, με τον τεχνικό της ΑΕΚ να έχει δοκιμάσει αρκετά πράγματα.

Οι πολλές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολιτς αυτήν την περίοδο του δίνουν μεγάλη ευελιξία κινήσεων και τη δυνατότητα να παρεμβαίνει με διάφορους τρόπους μέσα στο παιχνίδι για να το αλλάζει, κάτι που τόνισε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις δηλώσεις του.

Οι κιτρινόμαυροι πηγαίνουν στο μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ ως πρωτοπόροι και χωρίς πίεση, ωστόσο γνωρίζουν ότι το διπλό θα τους μετατρέψει σε φαβορί για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια λόγω του προγράμματος που στρώνει στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Ο Νίκολιτς τις προηγούμενες μέρες στα Σπάτα δούλεψε πολλά πράγματα για το ματς της Τούμπας. Ο Σέρβος τεχνικός έχοντας πολλές λύσεις στα χέρια του δοκίμασε αρκετά πρόσωπα στην επίθεση και μένει να φανεί πλέον μια ώρα πριν τη σέντρα το απόγευμα της Κυριακής ποιες θα είναι οι τελικές του επιλογές.

Ποια θα είναι η τελική απόφαση του Νίκολιτς για την επίθεση στην Τούμπα

Ουσιαστικά το μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει στα πλάνα του είναι αν θα πάει με δύο καθαρούς επιθετικούς, με τον Γιόβιτς να είναι δεδομένος μπροστά, ή αν θα επιλέξει να παίξει με τριάδα πίσω από τον Σέρβο φορ.

Στην πρώτη περίπτωση στο μυαλό του Νίκολιτς υπάρχει το δίδυμο Γιόβιτς – Βάργκα, με τον Γκατσίνοβιτς αριστερά και τον Κοϊτά δεξιά. Στη δεύτερη εκδοχή, πίσω από τον Γιόβιτς μπορεί να βρεθεί η τριάδα των Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά και Λιούμπισιτς.

Φυσικά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και κάτι διαφορετικό, ακόμα και η χρησιμοποίηση του Ζίνι μαζί με τον Γιόβιτς για παράδειγμα καθώς ο Ανγκολέζος φορ διαθέτει χαρακτηριστικά που αρέσουν πολύ στον Νίκολιτς.

Από τη μέση και πίσω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, με τον Στρακόσα στην εστία, τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα και τον Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.