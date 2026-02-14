Νίκολιτς: «Είμαστε σε καλή κατάσταση, οι πολλές επιλογές με βοηθούν να αλλάξω τον αγώνα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η ΑΕΚ πηγαίνει στην Τούμπα σε καλή κατάσταση με στόχο να παραμείνει στην κορυφή, προσθέτοντας πως οι πολλές διαθέσιμες επιλογές του δίνουν ευελιξία κινήσεων μέσα στο παιχνίδι.

Στα κανάλια Novasports μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης υπογράμμισε πως οι κιτρινόμαυροι πάνε στο παιχνίδι αυτό σε καλή κατάσταση με στόχο να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και πρόσθεσε πως οι πολλές διαθέσιμες επιλογές που έχει αυτήν την περίοδο του δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξει πράγματα μέσα στο ματς αν χρειαστεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στα κανάλια Novasports:

Για την επιστροφή στην κορυφή και πώς είναι η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια: «Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι λίγο πολύ όλη τη διάρκεια της χρονιάς καλή, έχουμε πολύ καλά παιδιά και το σημαντικότερο για εμένα που είμαι προπονητής είναι πως κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά καθημερινά στα Σπάτα. Από την εμπειρία μου ξέρω πολύ καλά πως ο τρόπος που προπονείσαι και το πως δουλεύεις είναι κάτι που θα βρεις στα παιχνίδια σου. Η φετινή μας πορεία μέχρι τώρα είναι στην σωστή κατεύθυνση, αλλά θα επαναλάβω κάτι που έχω πει πολλές φορές, το σημαντικότερο είναι τι θα συμβεί στο τέλος της σεζόν. Και όχι τώρα. Διανύουμε μια καλή περίοδο, είμαστε στην πρώτη θέση, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε εκεί αν και έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις καλύτερες ομάδες, όχι μόνο αυτή τη σεζόν, αλλά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχει ίδιο προπονητή για παρά πολύ καιρό, όπως επίσης και πολλούς παίκτες ίδιους για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν ποιότητα, εμπειρία και μια μίξη νέων και έμπειρων παικτών. Παίζουν σκληρό ποδόσφαιρο, είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις, δεν επιτρέπουν πολλές ευκαιρίες στους αντιπάλους τους.

Τους δίνω πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα τους, αλλά από την άλλη ακόμα πιστεύω πως το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα κατά κάποιον τρόπο ήταν άδικο, διότι όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερα για εμάς, αλλά δεχτήκαμε ένα άτυχο γκολ, ακολούθησε ένα δεύτερο και ο αγώνας πήρε τον δρόμο του. Πλέον όμως είναι μια νέα ποδοσφαιρική ιστορία, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε άλλη μια καλή εμφάνιση, θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, σίγουρα όχι στην καλύτερη μας κατάσταση, είμαστε όμως καλά. Επίσης δεν βλέπω και τις υπόλοιπες ομάδες να είναι σε καλή κατάσταση μετά την χειμερινή διακοπή, αλλά οι περισσότερες είναι σε καλή κατάσταση. Περιμένω έναν καλό αγώνα, ελπίζω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα εκεί και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, τους στόχους μας για να μείνουμε στη διεκδίκηση των στόχων μας».

Για το πόσο διαφορετικός είναι ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια: «Δεν ξέρω, ποτέ δεν το βλέπω έτσι. Ειλικρινά ξέρω πως το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, δεν είναι τένις, δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο, αλλά σίγουρα οι μεγάλοι παίκτες άλλαξαν το παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο και φυσικά όταν μιλάμε για ατομικά αγωνίσματα. Όλοι εμείς εδώ δουλεύουμε μαζί, ίσως ακόμα και 100 άνθρωποι σήμερα εδώ να δούλεψαν για την ομάδα, αλλά σίγουρα υπάρχει αυτός ο ένας που στο τέλος θα μας δώσει μια επιπλέον ποιότητα σε όλο αυτό. Ο Κωνσταντέλιας είναι πολύ καλός παίκτης, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό, ένας παίκτης που μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όπως ξέρετε περισσότερο κοιτάζω την ομάδα μου παρά τον αντίπαλο. Φυσικά και αναλύουμε κάθε αντίπαλο, ήδη έχω μιλήσει με κολακευτικά λόγια για αυτούς (τον ΠΑΟΚ δηλαδή) αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο το παιχνίδι μας και η ομάδα μου. Και εμείς από την πλευρά μας διαθέτουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα κατά την διάρκεια του αγώνα και είμαι πολύ ανυπόμονος και περιμένω να δω κάποιους από αυτούς να κάνουν σπουδαία πράγματα την Κυριακή».

Για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να έχει τόσες πολλές επιλογές για την ενδεκάδα: «Όχι, είναι καλό, είναι μια καλή κατάσταση, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, αναζητούσαμε κάποιες λύσεις αναγκαστικά, ειδικά στην επιθετική γραμμή χωρίς να έχουμε τις καλύτερες επιλογές ας πούμε. Αν θυμάστε ο Γιόβιτς έπαιξε σε όλα τα ματς, όλα τα λεπτά, χωρίς να υπάρχει rotation ή να τον κάνουμε αλλαγή. Ο Ζίνι ήταν τραυματίας, ο Πιερό επίσης, ο Βάργκα δεν υπήρχε τότε, τώρα για μένα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σαν προπονητή, όχι μόνο στο να προετοιμάζω τον κάθε αγώνα, αλλά να προετοιμάζω το πλάνο του αγώνα και των αλλαγών. Έχω πολλές περισσότερες επιλογές πλέον, είναι πιο εύκολο για μένα να αλλάξω έναν αγώνα. Κάποιες φορές το πετυχαίνω, κάποιες άλλες όχι, όμως είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να έχω το πλάνο αγώνα και τους παίκτες στον πάγκο που θα μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι επιλέγοντας αυτό που θεωρώ ότι με βοηθάει».