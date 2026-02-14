Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Αστέρα Τρίπολης με 3-1.

Μεγάλη νίκη του Παναιτωλικού και ήττα - πισωγύρισμα για τον Αστέρα AKTOR. Οι Αγρινιώτες ήταν ανώτεροι των φιλοξενούμενων και πήραν εντός έδρας νίκη με 3-1, βάζοντας τέλος σε αρνητικό σερί δέκα ετών κόντρα στους Αρκάδες.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 10ο γκολ χάρη σε γκολ - ζωγραφιά του Ματσάν. Ο Ρουμάνος έκανε το 1-2 με τον Λομπάτο σε κόρνερ, έκανε προσποίηση για σέντρα, απέφυγε τον Μπαρτόλο και με άπιαστο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0.

Στο 40ο λεπτό ο Κετού έπεσε στην περιοχή και ο Ευαγγέλου δεν είδε κάτι. Ο VAR Παπαπέτρου τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση και ο διαιτητής έκρινε πως υπήρχε πέναλτι του Λομπάτο, πάνω στο βηματισμό του, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπαρτόλο για το 1-1 του πρώτου μέρους.

Ο Τίτορμος ανέκτησε προβάδισμα στο 64ο λεπτό. Ο Μάτσαν άνοιξε αριστερά στον Ρόσα, ο Βραζιλιάνος γύρισε και ο Μπάντζι με προβολή έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Παναιτωλικός «τελείωσε» το ματς στο 81ο λεπτό. Ο Σμυρλής απέφυγε τον Άλχο, έστρωσε στον Μπουχαλάκη, ο οποίος σούταρε στα σώματα, η μπάλα έφτασε στον Άλεξιτς και ο Σέρβος έκανε το 3-1 με διαγώνιο σουτ.