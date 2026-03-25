Παναιτωλικός: Συγκίνηση και χειροκρότημα για τα παιδιά των υποδομών του που παρέλασαν
Συγκίνηση, νοσταλγία αλλά και χειροκρότημα. Όλα αυτά τα προκάλεσαν τα παιδιά των υποδομών του Παναιτωλικού που μετείχαν στην μαθητική παρέλαση στο Αγρίνιο. Η παρουσία του συλλόγου στην παρέλαση πραγματοποιήθηκε φυσικά πάνω στην χρονιά των εορτασμών του για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του.
Οι κάτοικοι και οι γονείς που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση, χειροκρότησαν θερμά τα παιδιά του Παναιτωλικού, φωνάζοντας μπράβο, όπως μπορείτε να δείτε και στο σχετικό βίντεο που ανέβασε η ομάδα. Τα παιδιά των Ακαδημιών εκτός από την ελληνική σημαία είχαν και αυτήν του Παναιτωλικού.
