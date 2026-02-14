Η ΑΕΛ Novibet γνωστοποίησε την απόκτηση του Λάζαρ Ρόσιτς επιβεβαιώνοντας έτσι το ρεπορτάζ που διαβάσατε στο Gazzetta το βράδυ της Παρασκευής (13/02).

Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε η ΑΕΛ Novibet το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02) οπότε και ανακοίνωσε την απόκτηση του Λάζαρ Ρότσιτς με μεταγραφή, όπως είχατε ενημερωθεί πως θα συμβεί ήδη από το βράδυ της Παρασκευής (13/02) από το Gazzetta.

Ο 32χρονος Σέρβος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην κινεζική Γιατάι στην οποία είχε πάει τον Φλεβάρη του 2024. Φόρεσε την φανέλα της για συνολικά 47 παιχνίδια, σκοράροντας δύο γκολ και αντικρίζοντας 11 κίτρινες κάρτες στα περισσότερα από 3.900 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του Λάζαρ Ρόσιτς . Ο 32χρονος Σέρβος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ρόσιτς γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1993, έχει ύψος 1,90 και ξεκίνησε την καριέρα το 2011 από την Ρατντίτσκι Κραγκούγεβατς(57 συμμετοχές, 3 γκολ). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ρατντίτσκι Νις(11 συμμετοχές, 1 γκολ) και την Βοϊβοντίνα(27 συμμετοχές, 3 γκολ), ενώ το 2016 πήγε στην Μπράγκα(48 συμμετοχές, 2 γκολ). Στην Πορτογαλία έπαιξε επίσης στη Νασιονάλ(14 συμμετοχές) και τη Μορεϊρένσε(87 συμμετοχές, 3 γκολ). Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Κχορ Φακάν(29 συμμετοχές) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επέστρεψε το 2023 στη Βοϊβοντίνα(18 συμμετοχές) και την επόμενη χρονιά πήγε στην Κίνα και την Τσανγκτσούν Γιατάι(47 συμμετοχές, 2 γκολ) που ήταν η τελευταία του ομάδα.

Ο Λάζαρ Ρόσιτς στην καριέρα του έχει 330 συμμετοχές ενώ πέτυχε και 14 γκολ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Λάζαρ Ρόσιτς στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».