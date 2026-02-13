Οι μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΛ Novibet συνεχίζονται με τους Θεσσαλούς να είναι μια ανάσα από την απόκτηση και του 32χρονου Σέρβου στόπερ, Λάζαρ Ρόσιτς.

Με την προσπάθεια για σωτηρία να συνεχίζεται από τους παίκτες και τον προπονητή, η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet συνεχίζει με την σειρά της την ενίσχυση της ομάδας παίρνοντας ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να βοηθήσουν να πετύχει τον στόχο της. Ένας από αυτούς είναι και ο 32χρονος Σέρβος στόπερ, Λάζαρ Ρόσιτς.

Οι «βυσσινί» ήθελαν παίκτη και στην θέση αυτή και γι' αυτό ουσιαστικά αν ο Δημήτρης Κολοβέτσιος δεν ήταν τραυματίας ίσως και να είχε ήδη ανακοινωθεί. Από την στιγμή που δεν προχώρησε η επιστροφή του Έλληνα αμυντικού, οι Θεσσαλοί κινήθηκαν αστραπιαία και έκλεισαν τον Σέρβο.

Ποιος είναι ο Ρόσιτς

Ο Ρόσιτς που αναμένεται σύντομα να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε την καριέρα του στην Ρατντίτσκι Κραγκούγεβατς και στην συνέχεια έπαιξε στην Ρατντίτσκι Νις. Μετά έπαιξε για την Βοϊβοντίνα μέχρι το 2016 όταν έφυγε για πρώτη φορά από την χώρα του παίζοντας για την Μπράγκα.

Στην Πορτογαλία έπαιξε ακόμα σε Νασιονάλ και Μορεϊρένσε ενώ μετά την Μορεϊρένσε ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν τα Ηνωμένα Αραβαικά Εμιράτα και η Κχορ Φακάν. Μετά επέστρεψε στην Σερβία και την Βοϊβοντίνα και πριν έρθει όπως όλα δείχνουν στην χώρα μας βρισκόταν στην Κίνα και την Τσανγκτσούν Γιατάι.

Το νέο όπως όλα δείχνουν απόκτημα της ΑΕΛ Novibet που έχει και μία συμμετοχή στην U21 της Σερβίας παίζει και στις δύο θέσεις των στόπερ αλλά και ως δεξιός μπακ. Ο Σέρβος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ανακοινωθεί και να τεθεί στην διάθεση του Σάββα Παντελίδη.