Χωρίς Σενγκέλια στο ματς με την Κηφισιά ο ΟΦΗ

Πρόβλημα της τελευταίας για τον ΟΦΗ, αφού δεν θα έχει τον Λεβάν Σενγκέλια στην αποστολή για τον αγώνα με την Κηφισιά.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά την Κυριακή (15/02-17:30) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Χρήστος Κόντης είδε να προκύπτει ένα πρόβλημα τελευταίας της στιγμής με τον Λεβάν Σενγκέλια.

Ο Γεωργιανός εξτρέμ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και έμεινε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή.

Προστέθηκε έτσι ακόμη μία απουσία στις ήδη γνωστές των Έντι Σαλσέδο, που είναι τιμωρημένος, γιατί αποβλήθηκε στο ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, Χουάν Νέϊρα, που συνέχισε ατομικό πρόγραμμα λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν στον δικέφαλο και Καραχάλιου, που ακολούθησε θεραπεία για τον τραυματισμό του στον τετρακέφαλο, από το ματς με τον Παναιτωλικό.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Νους, Ρομάνο Θεοδοσουλάκης και Ισέκα.