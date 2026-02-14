Κηφισιά: Χωρίς δύο κόντρα στον ΟΦΗ
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη (15/2, 17:30), στην οποία η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα διεκδικήσει το πρώτο της τρίποντο στο 2026. Ο Σεμπάστιαν Λέτο θα έχει να διαχειριστεί δυο απουσίες.
Ο Γιάκουμπ Πόκορνι παραμένει εκτός λόγω του τραυματισμού του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο Λούκας Βιγαφάνιες δεν είναι διαθέσιμος λόγω ίωσης. Εκτός έμεινε και ο Μούσιολικ για λόγους τακτικής, ενώ στην αποστολή επέστρεψε ο Χριστόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
Η αποστολή της Κηφισιάς
Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ρούμπεν Πέρεθ, Πόθας, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Μίγιτς.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ: Χωρίς Σενγκέλια στο ματς με την Κηφισιά
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.