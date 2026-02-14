Η αποστολή της Κηφισιάς για τον εντός έδρας αγώνα της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον ΟΦΗ.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη (15/2, 17:30), στην οποία η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα διεκδικήσει το πρώτο της τρίποντο στο 2026. Ο Σεμπάστιαν Λέτο θα έχει να διαχειριστεί δυο απουσίες.

Ο Γιάκουμπ Πόκορνι παραμένει εκτός λόγω του τραυματισμού του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο Λούκας Βιγαφάνιες δεν είναι διαθέσιμος λόγω ίωσης. Εκτός έμεινε και ο Μούσιολικ για λόγους τακτικής, ενώ στην αποστολή επέστρεψε ο Χριστόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ρούμπεν Πέρεθ, Πόθας, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Μίγιτς.