Ο τελικός ΠΑΟΚ - ΟΦΗ καθορίζει πώς θα μοιραστούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια: Οι 2 εκδοχές

Ο Ανδρέας Δημάτος εξηγεί πώς θα θα μοιραστούν τα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας για την επόμενη σεζόν με βάση τον τελικό Κυπέλλου, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ δεν θα αναδείξει μόνο τον κυπελλούχο της χρονιάς, αλλά θα αποτελέσει και το «κλειδί» για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν τα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας για την επόμενη σεζόν.

Η τελική έκβαση της αναμέτρησης που θα γίνει στις 25/4 δημιουργεί δύο διαφορετικά σενάρια, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος.

Ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τις δύο αυτές περιπτώσεις, σημειώνοντας πως τα δεδομένα που έχει παραθέσει ενδέχεται να βελτιωθούν μέσω του rebalancing της UEFA. Επιπλέον, εάν ο πρωταθλητής Ελλάδας ευνοηθεί από τις κατακτήσεις των φετινών ευρωπαϊκών τροπαίων ή την πορεία συγκεκριμένων ομάδων στο εξωτερικό (Σαχτάρ, Κοπεγχάγη κ.α.), είναι πιθανό να κερδίσει ακόμα και την απευθείας πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Δεν είναι και τόσο μπλεγμένη η κατάσταση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ομάδες μας την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν 2027-27:

-Η Ελλάδα έχει πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τα δύο (πρωταθλητής, κυπελλούχος) με εκκίνηση από τα πλέι οφ στα τέλη Αυγούστου (18/19/20 και 25/26/27) και τα άλλα τρία με εκκίνηση από τον δεύτερο προκριματικό στα τέλη Ιουλίου (21/22/23 και 28/29/30)

-Με Κυπελλούχο Ελλάδας τον ΠΑΟΚ τα ευρωπαϊκά εισιτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής στα πλέι οφ του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών (ένας προκριματικός)

-Δεύτερος στο πρωτάθλημα στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών (τρεις προκριματικοί)

-Τρίτος του πρωταθλήματος στα πλέι οφ του Europa League (ένας προκριματικός)

-Τέταρτος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League (τρεις προκριματικοί)

-Πέμπτος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League (τρεις προκριματικοί)

-Με Κυπελλούχο Ελλάδας τον ΟΦΗ τα ευρωπαϊκά εισιτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής στα πλέι οφ του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών (ένας προκριματικός)

-Δεύτερος στο πρωτάθλημα στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών (τρεις προκριματικοί)

-Ο κυπελλούχος ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League (ένας προκριματικός)

- Ο τρίτος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League (τρεις προκριματικοί)

-Ο τέταρτος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League (τρεις προκριματικοί)

-Ο πέμπτος του πρωταθλήματος δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο

***Όλα τα παραπάνω βασίζονται στην εκτίμηση ότι αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να μην τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος

*** Μπορεί να υπάρξουν θετικές διαφοροποιήσεις από τα περίφημα rebalancing με βάση το ποιες ομάδες θα κατακτήσουν τα τρία εφετινά ευρωπαϊκά τρόπαια

*** Αν για παράδειγμα πρωταθλητής Ελλάδας είναι ο Ολυμπιακός και ευνοηθεί από τον κάτοχο του Champions League είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι απευθείας στη League Phase του Champions League

***Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και με πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ αν με τα τωρινά δεδομένα δεν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη Σκωτία η Ρέιντζερς, στη Δανία η Κοπεγχάγη, στην Ουκρανία η Σαχτάρ και στην Ουγγαρία η Φερεντσβάρος…»



