Κόντης: «Οι πανηγυρισμοί σταματούν εδώ, ο τελικός είναι πολύ μακριά»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στα αποδυτήρια του ΒΑΚ στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, θέλοντας να... σβήσει τους πανηγυρισμούς της πρόκρισης και να εστιάσει στον στόχο του 5-8.

Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και να ρίξει το βάρος στο στόχο του πλασαρίσματος στην 8άδα. Ο τελικός του Βόλου θα γίνει σε κάτι περισσότερο από δύο μήνες και συνεπώς και ο Χρήστος Κόντης θέλει τους ποδοσφαιριστές του να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πρωτάθλημα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια του ΒΑΚ πριν την τελευταία προπόνηση ενόψει του ματς με την Κηφισιά και έβαλε ένα τέλος στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στον τελικό.

Ο κόουτς των Κρητικών τόνισε πως για τους επόμενους δύο μήνες η προσοχή όλων πρέπει να είναι στραμμένη στο πρωτάθλημα και πως ο τελικός θα επανέλθει στο προσκήνιο λίγες μέρες πριν το μεγάλο ραντεβού με τον ΠΑΟΚ.

Μερικά απ' όσα ανέφερε ο Χρήστος Κόντης

«Αυτό που πετύχαμε είναι πολύ σημαντικό τόσο για εμάς όσο γενικά για την ομάδα, αλλά οι πανηγυρισμοί πρέπει να σταματήσουν εδώ, γιατί ο τελικός είναι πολύ μακριά. Με τον τελικό θα ασχοληθούμε ξανά λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι. Από σήμερα κιόλας και για τους επόμενους δύο μήνες, η ενέργεια και η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη αποκλειστικά στο πρωτάθλημα.

Μπροστά μας αυτή τη στιγμή ο μοναδικός στόχος είναι το ματς της Κυριακής με την Κηφισιά. Ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Την Κυριακή πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα βήμα για τον, εξίσου σημαντικό, στόχο που έχουμε θέσει. Τη συμμετοχή μας στα play offs "5-8". Αυτή την περίοδο θέλω να σκεφτόμαστε μόνο με γνώμονα την επίτευξη αυτού του στόχου»