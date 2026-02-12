Οι παίκτες του ΟΦΗ μετά την αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο πήγαν στο ΒΑΚ για προπόνηση ενόψει Κηφισιάς. Αναμενόμενα, με κόσμο στη Νίκαια οι Κρητικοί.

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης (12/2), λίγο πριν τις 11:00, στο Ηράκλειο όπου δέχτηκε αποθεωτική υποδοχή από Ομιλίτες, για τη σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κρητικοί καλούνται να αφήσουν πίσω τους το θρίαμβο στη Λιβαδειά, καθώς πλέον έχουν μπροστά τους το εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά (15/2, 17:30).

Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα πήγε από το αεροδρόμιο απευθείας στο ΒΑΚ, καθώς το πρόγραμμα περιλάμβανε κανονικά προπόνηση. Όσοι αγωνίστηκαν στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους είχε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Χουάν Νέιρα συνέχισε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Ζήσης Καραχάλιος για ακόμα μια ημέρα έκανε θεραπεία, κάτι που σημαίνει πως δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Θυμίζουμε πως δεδομένη απουσία για το ματς της Νεάπολης είναι ο Έντι Σαλσέδο, ο οποίο αποβλήθηκε στη Βοιωτία. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (13/2) στις 11:00.

Απί εκεί και πέρα οι Κρητικοί ζήτησαν εισιτήρια από την Κηφισιά, η οποία αποδέχτηκε το αίτημα, όπως άλλωστε έχει κάνει σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, όντας από τις πλέον φιλόξενες ομάδες της Stoiximan Super League.

Oι μεμονωμένοι Ομιλίτες θα παρακολουθήσουν το ματς από τη θύρα 7 του γηπέδου της Νίκαιας, με την τιμή των εισιτηρίων να είναι στα 15 ευρώ. Τα εισιτήρια διατίθενται από την πλατφόρμα της Ticketmaster.