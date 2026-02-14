Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λόγω της μεγάλης σημασίας του αγώνα στην Λιβαδειά δεν μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο rotation και άρα φοβερές διαφοροποιήσεις.

Ο Ισπανός προπονητής παρότι υπάρχει στην συνέχεια πολύ μεγάλο ματς (την Τετάρτη) με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη για το Champions League δεν έχει το περιθώριο για... τρελές αλλαγές σε επίπεδο 11άδας για το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός. Και αυτό διότι εκτός των άλλων το ματς αυτό είναι πολύ σημαντικό βαθμολογικά και ειδικά τώρα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό .

Ως προς την ενδεκάδα εκτιμάται ότι ο Πιρόλα δεν θα χριστεί βασικός και η λογική θα είναι να πάρει χρόνο στο ματς του Σαββάτου ώστε να είναι στο 100% για τον αγώνα με την Λεβερκούζεν. Εκτός από τους Ρέτσο και Μπιανκόν από άλλους σέντερ μπακ στην αποστολή υπάρχει και ο Καλογερόπουλος.

Ως προς το τέρμα ο Τζολάκης θα συνεχίσει ως βασικός και στην άμυνα απο τα αριστερά προς τα δεξιά θα παίξουν οι Μπρούνο, Μπιανκόν, Ρέτσος και ένας εκ των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Σχετικά με τον άξονα οι όποιες δοκιμές περισσότερο μπέρδεψαν την κατάσταση παρά την ξεκαθάρισαν. Οι Έσε και Μουζακίτης είναι ένα κλικ πιο μπροστά (για έναν άξονα που έχουν γίνει δοκιμές και με Γκαρθία και με Ντιόγκο Νασιμέντο) και ο Τσικίνιο να παίξει μπροστά τους και άρα πίσω από τον φορ. Στα 2 άκρα της επίθεσης οι Ζέλσον και Αντρέ Λουίζ και φορ ο Ελ Καμπί.

Ως προς τον αντί-Ποντένσε ο Λουίζ δείχνει το φαβορί. Εναλλακτικά για τα άκρα υπάρχουν κυρίως οι Ροντινέϊ, Γιαζίτζι και ο Τσικίνιο φυσικά. Θυμίζουμε την αποστολή για το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Ζέλσον Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Καμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίζ, Ροντινέϊ και Πιρόλα.