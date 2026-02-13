Ξεκίνησε ατομικό και τρέξιμο ο Ντέσερς, εκτός με ίωση ο Ρενάτο

Ένα θετικό νέο, αλλά κι ακόμη μία απώλεια προέκυψαν από τη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ένα βήμα για την επιστροφή του έκανε στην προπόνηση το πρωί της Παρασκευής (13/02) ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος ξεκίνησε μετά από αρκετό καιρό να κάνει ατομικό πρόγραμμα, αλλά και τρέξιμο. Από κείνη δεν έλειψαν και τα αρνητικά μαντάτα, αφού ο Ρενάτο έμεινε εκτός, ελέω ίωσης που τον ταλαιπωρεί κι έτσι είναι αμφίβολος για τον αγώνα με την ΑΕΛ την Κυριακή (15/02-21:00) στη Λεωφόρο.

Από κει και πέρα εκτός προπόνησης έμειναν οι Πελίστρι και Τζούρισιτς, που έκαναν ατομικό, αλλά και οι Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και παιχνίδι.

Να σημειώσουμε πως για το ματς με τους «βυσσινί», ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Ανδρέα Τεττέη, αφού αποφάσισε να εκτίσει σ' αυτό την ποινή που του επιβλήθηκε, επειδή συγκέντρωσε έξι κίτρινες κάρτες με κείνη που είδε στο ματς με τον Ολυμπιακό.