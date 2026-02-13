Βολιάκο: «Ήταν σημάδι της μοίρας το να έρθω στον ΠΑΟΚ»

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο μίλησε για όσα τον δένουν με τον ΠΑΟΚ και τους οπαδούς του, αλλά και για το ενδεχόμενο της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη με φόντο το Champions League.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη σε ιταλικό μέσο, ο Αλεσάντρο Βολιάκο ξεδιπλώνει το χρονικό της μετακίνησής του στον ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντας την επιλογή του ως ένα καθοριστικό «σημάδι της μοίρας». Ο Ιταλός αμυντικός αναφέρεται με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι παρά τις αρχικές δυσκολίες στην προσαρμογή της οικογένειάς του, πλέον αισθάνεται πλήρης και αγωνιστικά αναγεννημένος.

Μιλώντας στο fanpage.it, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον «θρησκευτικό» δεσμό των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα, ενώ δηλώνει εντυπωσιασμένος από το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Μιλά ακόμα για το όνειρο της Ευρώπης που εκπλήρωσε στα «ασπρόμαυρα», το γκολ του κόντρα στη Λουντογκόρετς, αλλά και το ενδεχόμενο παραμονής του στην Τούμπα με φόντο το Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλεσάντρο Βολιάκο για τον ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ με ήθελε πραγματικά, ξεκινώντας από τον Αύγουστο. Διστακτικά, γιατί υπήρχαν σκέψεις να μείνω στην Πάρμα. Αλλά όταν τα πράγματα δεν προχώρησαν, αποφάσισα να δεχτώ. Πάντα είχα την ιδέα να αποκτήσω μια εμπειρία ζωής στην Ελλάδα, και όταν ήρθε αυτή η πρόταση, σκέφτηκα ότι ήταν σημάδι της μοίρας και η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω.

Και πρέπει να πω ότι τα καταφέρνουμε πολύ καλά εδώ: μετέφερα όλη την οικογένειά μου, και στην αρχή δεν ήταν εύκολο, ειδικά για τα κορίτσια, που είχαν δυσκολίες με τη γλώσσα. Σιγά-σιγά, όμως, ενσωματώθηκαν, και τώρα είμαστε πλήρως εγκατεστημένοι. Η ζωή εδώ είναι λίγο σαν τη δική μας στον Νότο, και επιπλέον, οι οπαδοί είναι φανταστικοί»

Για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ:

«Δεν μπορείς να τους κατατάξεις, αλλά μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι ο δεσμός με την ομάδα είναι ζωτικός. Σχεδόν θρησκευτικός. Όταν παίζουμε εντός, το γήπεδο είναι πάντα γεμάτο, και δυσκολεύεσαι να ακούσεις ακόμη και τους συμπαίκτες σου στο γήπεδο. Έχω δει μερικά ντέρμπι στην Αθήνα και η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά θερμή. Αυτό είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της εμπειρίας».

Για την φετινή σεζόν:

«Προς το παρόν, πρέπει να πω ότι το επίπεδο είναι υψηλό, πολύ υψηλότερο από ό,τι περίμενα, παλεύουμε για τον τίτλο του πρωταθλήματος και τα πηγαίνουμε καλά και στο Europa League. Το να παίξω στα ευρωπαϊκά κύπελλα ήταν άλλο ένα όνειρο που είχα από μικρός. Τώρα μπορώ να πω ότι το πέτυχα κι αυτό. Το ντεμπούτο μου στην Ευρώπη ήταν υπέροχο, όπως και το γκολ μου εναντίον της Λουντογκόρετς. Τώρα τουλάχιστον οι φίλοι μου θα σταματήσουν να λένε ότι ποτέ δεν σκοράρω (γέλια)».

Για την ιταλική κουζίνα στην Ελλάδα:

«Λοιπόν, εντάξει, αλλά εδώ σπάνε τα σπαγγέτι, δεν είναι δυνατόν. Και μετά αραιώνουν τον καφέ με πάγο. Δεν γίνεται»

Για το αν έφτασε κοντά στην επιστροφή του στην Τζένοα τον Ιανουάριο:

«Ναι, είναι αλήθεια, υπήρξε μια συζήτηση με τη Τζένοα, και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στη Τζένοα. Αλλά τα πράγματα δεν προχώρησαν. Οπότε, δεν προέκυψε τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ τα πάμε τέλεια, και σήμερα αισθάνομαι πλήρης, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Έπρεπε να νιώσω ξανά ότι είμαι βασικός παίκτης».

Για το όνειρο του Champions League:

«Λοιπόν, τότε θα πρέπει να μείνω εδώ για τουλάχιστον άλλη μια σεζόν».