Βολιάκο: «Παίξαμε για τους οπαδούς μας και τα παιδιά που χάθηκαν»

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο ανέφερε πως οι παίκτες του ΠΑΟΚ έπαιξαν για τον κόσμο που βρέθηκε στη Τούμπα και για τα αετόπουλα που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ούτε ο Αλεσάντρο Βολιάκο είχε όρεξη να ασχοληθεί με το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο οποίο ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1. Ο Ιταλός μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε μεταξύ άλλων πως όλοι στην ομάδα έπαιξαν για τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο αλλά και για τα αετόπουλα που χάθηκαν στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Αναλυτικά ο Βολιάκο ανέφερε τα εξής: «Παίξαμε σήμερα για τους οπαδούς μας που ήταν εδώ στο γήπεδο και αυτούς που χάθηκαν. Έχω δει το πάθος και την αγάπη του κόσμου για την ομάδα. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ. Είμαστε ακόμα πιο ενωμένοι.

Ο ΠΑΟΚ είναι μια οικογένεια. Έπρεπε να αντιδράσουμε και να παίξουμε γι’ αυτά τα 7 παιδιά.

Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι παιχνίδι με το παιχνίδι για τον κόσμο μας και τον ΠΑΟΚ. Είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση και έχουμε σωστή νοοτροπία».