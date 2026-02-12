Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε προετοιμασία για ΑΕΛ Novibet με γεμάτο απουσιολόγιο
Ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του την απογοήτευση για τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας και να κοιτάξει μπροστά, αρχής γενομένης με το παιχνίδι κόντρα την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο (15/2, 21:00).
Οι Πράσινοι ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ματς με τους Λαρισαίους με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα της Τούμπας έκαναν αποθεραπεία.
Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν με γυμναστήριο, συνέχισαν στο γήπεδο με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι και τελειώματα.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.
