Η επιθετική συγκομιδή του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ δεν είχε προηγούμενο στα χρόνια που το Wyscout καταγράφει τα στατιστικά δεδομένα της Stoiximan Superleague.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδος κι έτσι σε συνδυασμό με το 0-1 του πρώτου αγώνα αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, η οποία αποτελούσε εκ των βασικών του στόχων και η μόνη στην ουσία μέσω της οποίας μπορούσε να φτάσει στην κατάκτηση ενός τροπαίου για φέτος.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα με το χθεσινό παιχνίδι των «πρασίνων» δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά το πως ήρθε αυτό, αφού το «τριφύλλι» παρουσίασε μία αρκετά κακή εικόνα και ακόμη και στο διάστημα που ο στόχος της πρόκρισης ήταν ζωντανός, δεν μπόρεσε ποτέ να δείξει πως μπορεί να τον διεκδικήσει.

Βασικός λόγος γι' αυτό δεν ήταν τόσο η αμυντική του λειτουργία, αφού δέχθηκε τις σημαντικές φάσεις, αφότου ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε τα ρίσκα του στο 0-0, αλλά η επιθετική του, η οποία «απούσιασε» από το χθεσινό παιχνίδι, όμως αποδεικνύεται και τα στατιστικά δεδομένα που έχει καταγράψει το Wyscout.

Ποτέ ξανά τόσο χαμηλά xG σε ματς τα τελευταία δέκα χρόνια

Ο Παναθηναϊκός πήγε το βράδυ της Τετάρτης (11/02) στην Τούμπα για να διεκδικήσει την πρόκριση που θα του «καλιμπράριζε» λίγο τη φετινή σεζόν, η οποία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο από το ξεκίνημά της.

Όμως από τη στιγμή που είχε χάσει με 1-0 στην Λεωφόρο, δεν γινόταν αυτό να συμβεί χωρίς να σκοράρει, άρα έπρεπε να πάει στην Θεσσαλονίκη για να κυνηγήσει τουλάχιστον ένα γκολ.

Η απόδοση που είχαν οι «πράσινοι» χθες στο χορτάρι της Τούμπας απείχε πολύ απ' αυτό που ήθελαν, αφού δεν κατόρθωσαν επ' ουδενί, όχι μόνο να σκοράρουν, αλλά ούτε καν να κάνουν τελικές με βάση τις οποίες να δικαιούται να ελπίζουν σε κάτι τέτοιο.

Το «τριφύλλι» τελείωσε το παιχνίδι έχοντας συνολικά μονάχα τρεις τελικές προσπάθειες. Η πρώτη ήταν ένα σουτ του Κυριακόπουλου στο 5ο λεπτό στα όρια της περιοχής, όπου η μπάλα κόντραρε στον Ζίβκοβιτς, η δεύτερη του Αντίνο στο 47' που δοκίμασε ένα μακρινό σουτ πάνω στο τρέξιμό του και η τρίτη ένα σουτ του Ζαρουρί από τα όρια της περιοχής, που κόντραρε στον Οζντόεφ. Τέλος.

Το πρόβλημα δεν είναι μονάχα ο αριθμός των ευκαιριών, που είναι δεδομένα μικρός, αλλά η αξίας τους. Με βάση το Wyscout και οι τρεις αυτές προσπάθειες μαζί άξιζαν μονάχα 0.03xG, κάτι που σημαίνει πως είχαν 3% πιθανότητες θα πάρουν ένα γκολ απ' αυτές.

Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, μία απλή τελική έχει αξία 0.10xG, δηλαδή τρεις και πλέον φορές παραπάνω απ' όσο είχαν μαζί οι τρεις φάσεις που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός.

Το άλλο γεγονός που δείχνει το πόσο άσχημα τα πήγαν οι «πράσινοι» στο κομμάτι αυτό ήταν ότι ποτέ από τη σεζόν 2015-2016, δηλαδή δέκα χρόνια τώρα, που το Wyscout κάνει καταγραφεί του συγκεκριμένου metric για τις ελληνικές ομάδες και κατ' επέκταση το «τριφύλλι» δεν έχει μείνει σε τόσο χαμηλή επίδοση.

Η προηγούμενη χειρότερη επίδοση ήταν σ' ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα στις 21 Μαΐου του 2017, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τέσσερις τελικές και είχε μείνει στα 0.08xG.