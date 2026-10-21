Τις προπονήσεις του συνεχίζει ο Σάντσες, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα ομάδα και φοράει σορτσάκι του Παναθηναϊκού.

Χωρίς ομάδα παραμένει ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις, έτσι ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουρίου.

Βέβαια αυτή τη φορά απασχόλησε για το γεγονός ότι επέλεξε να φορέσει το σορτσάκι του Παναθηναϊκού και να ανεβάσει φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Θυμίζουμε πως ο Πορτογάλος μέσος αποχώρησε το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει ποδοσφαιρική στέγη. Παρότι κατά καιρούς το όνομά του έχει συνδεθεί με ομάδες από την Αγγλία και την Ισπανία, δεν έχει προκύψει κάποια συμφωνία.

Έτσι, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής διατηρείται σε φόρμα, ώστε να είναι έτοιμος όταν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. Στο τελευταίο post του μάλιστα ανέβασε φωτογραφίες, όπου φοράει το σορτς του από τη θητεία του στο «Τριφύλλι» και μια λεζάντα όλο... νόημα!

«Πρέπει να το βλέπεις, ακόμα κι όταν κανείς άλλος δεν το βλέπει», έγραψε χαρακτηριστικά ο άλλοτε παίκτης των Πρασίνων, που μέτρησε συνολικά 24 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ.