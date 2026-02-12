Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στο Ηράκλειο και αναμενόμενα επικράτησε χαμός στο «Νίκος Καζαντζάκης», με τον Χρήστο Κόντη στο επίκεντρο.

Περίπου ένα μήνα μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της ΑΕΚ το αεροδόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»... πλημμύρισε ξανά από Ομιλίτες! Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στο Ηράκλειο λίγο πριν τις 11:00, έχοντας στις «αποσκευές» το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και αναμενόμενα αποθεώθηκε από τους... εκστασιασμένους φίλους της ομάδας.

Οι Ομιλίτες αποθέωσαν και αγκάλισαν έναν προς έναν τους θριαμβευτές της Λιβαδειάς, ενώ την... τιμητική τους είχαν ο Χρήστος Κόντης και ο σκόρερ της πρόκρισης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι οποίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των πανηγυρισμών.

Ο Έλληνας τεχνικός και απόλυτος πρωταγωνιστής της «μεταμόρφωσης» του ΟΦΗ ανέβηκε στους ώμους οπαδών που φώναζαν ρυθμικά το όνομα του, ενώ κατά τους πανηγυρισμούς κράτησε και καπνογόνο που του έδωσαν.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευση video από το «πάρτι» που επικράτησε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου για την τέταρτη πρόκριση του ΟΦΗ σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.