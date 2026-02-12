Αθανασίου στο Gazzetta: «Από μικρό παιδί είχα όνειρο να παίξω σε τελικό»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και για την επιλογή του να γίνει κάτοικος Κρήτης.

Ο ΟΦΗ για δεύτερη διαδοχική σεζόν πέτυχε το μεγάλο στόχο της πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον έχει την πρόκληση να σηκώσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Για να το καταφέρει αυτό ο Όμιλος πήρε τη νίκη στην έδρα του Λεβαδειακού με τους παίκτες του Χρήστου Κόντη να κάνουν σπουδαία εμφάνιση και ένας εξ αυτών ήταν ο Νίκος Αθανασίου.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή (6/2) ήταν το... talk of the town στη μεταγραφική αγορά της Super League, καθώς πέρα από τον Ατρόμητο που ήθελε να τον φέρει ξανά στο Περιστέρι, στο «παιχνίδι» ήταν και ο Λεβαδειακός, ο οποίος μάλιστα πρόβαλε και ως το απόλυτο φαβορί για να τον αποκτήσει. Εν τέλει οι Κρητικοί έκαναν τη «ρελάνς» και κατάφεραν να αναβαθμίσουν την αριστερή τους πτέρυγα, με τον 24χρονο αμυντικό να κάνει τη διαφορά από τις πρώτες του εμφανίσεις με τα ασπρόμαυρα.

Ο Αθανασίου ήρθε από τον πάγκο στο ματς πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο και έδωσε την ασίστ στον Σενγκέλια για το γκολ που έκρινε το τρίποντο, καθιστώντας τον ΟΦΗ φαβορί για την 8άδα, ενώ στη ρεβάνς της Βοιωτίας έκανε ομολογουμένως άρτια εμφάνιση.

Ο αριστερός μπακ - χαφ του ΟΦΗ μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση των Κρητικών στο «ραντεβού» με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μίλησε στο Gazzetta για το «διπλό» στη Λιβαδειά, τις πρώτες του μέρες στο Ηράκλειο, τον λόγο που τον έκανε να φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα και όχι μόνο...

«Τα παιδιά έδωσαν... ψυχή και σώμα για να βρεθούμε εκεί που αξίζαμε»

Είμαστε λίγα λεπτά μετά την πρόκριση του ΟΦΗ στον τέταρτο τελικό Κυπέλλου της ιστορίας του. Τι έχεις στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή;

«Είναι ένα όνειρο να παίξουμε σε τελικό. Σίγουρα κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά έδωσαν... ψυχή και σώμα, το κάτι παραπάνω για να βρεθούμε εκεί που αξίζαμε».

Πώς αισθάνεσαι που για πρώτη φορά θα παίξεις σε έναν τελικό Κυπέλλου;

«Είναι μεγάλη χαρά και οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Είναι ένα όνειρο που έχω από μικρό παιδί».

«Ο ΟΦΗ είναι οικογένεια, έδειξε πως με ήθελε και δεν το σκέφτηκα καθόλου για να έρθω»

Μέχρι την τελευταία ημέρα των μεταγραφών το όνομά σου «έπαιζε» για πολλές ομάδες της Super League. Τι σε έκανε να διαλέξεις τον ΟΦΗ;

«Ο ΟΦΗ είναι οικογένεια. Το πλάνο που έχουν είναι πάρα πολύ καλό, όπως και ο προπονητής. Η διοίκηση μου έδειξε πως με ήθελε πολύ και δεν ήθελε πολλή σκέψη».

Είχατε μιλήσει με τον κόουτς Κόντη πριν έρθεις;

«Όχι, μέχρι να έρθω δεν είχαμε μιλήσει με τον κόουτς. Η διοίκηση μίλησε με τους εκπροσώπους μου. Έδειξαν πως με ήθελαν πραγματικά και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ήρθα κατευθείαν».

«Η δύναμη του κόσμου είναι ο κόσμος του, να του δώσουμε την... υπόλοιπη χαρά στον τελικό»

Είδες τι έγινε στη Λιβαδειά, με τους εκατοντάδες φίλους του ΟΦΗ που ταξίδεψαν μέχρι εδώ δίχως εισιτήρια. Πως εισπράτεις την αγάπη του κόσμου σε αυτές τις πρώτες σου μέρες;

«Η δύναμη του ΟΦΗ είναι ο κόσμος του. Τους ευχαριστούμε πολύ που ήρθαν εδώ. Τους δώσαμε τη χαρά που αξίζαμε και ελπίζω να τους δώσουμε και την... υπόλοιπη χαρά στο όνειρο που έχουν και να κερδίσουμε στον τελικό».

Ο ΟΦΗ για πάνω από ένα μήνα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει πάρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τι καλύτερο μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, σε αγωνιστικό επίπεδο;

«Σίγουρα θα έχουμε περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε μαζί. Εγώ βρίσκομαι μόνο μια εβδομάδα στο νησί. Θα δουλέψουμε αυτόν τον καιρό για να μπορέσουμε να πάρουμε το τρόπαιο».

«Η πρόκριση είναι αφιερωμένη στην οικογένειά μου, στον κόσμο και στην ομάδα»

Όπως είπες στο Ηράκλειο είσαι μια εβδομάδα και θα βρίσκεσαι σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι. Έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου να βρίσκεσαι στον ΟΦΗ και μετά από αυτό το διάστημα;

«Το πλάνο είναι μέχρι το καλοκαίρι. Στο μυαλό μου είναι μόνο αυτό τώρα. Το καλοκαίρι, πρώτα να έχουμε υγεία και βλέπουμε...»

Πού αφιερώνεις την πρόκριση του ΟΦΗ;

«Στην οικογένειά μου, στον κόσμο και φυσικά στην ομάδα. Το αξίζαμε όλοι».