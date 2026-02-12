Γερμανική «σφυρίχτρα» στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Ο Χαρμ Όσμερς θα είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Τους ορισμούς των διαιτητών για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ανακοίνωσε η ΚΕΔ με τον Γερμανό ρέφερι, Χαρμ Όσμερς να είναι ο εκλεκτός για το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

Ο 41χρονος διαιτητής θα διαιτητεύσει για 6η φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα καθώς έχουν προηγηθεί τα ντέρμπι ΑΕΚ-Άρης (1-0) και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1) στη φετινή σεζόν και τα ΠΑΟΚ-Άρης (0-1), Ολυμπιακός-ΑΕΚ (4-1) και Άρης-Παναθηναϊκός (2-0) από τη περσινή σεζόν.

Μαζί του θα έχει τους Κρίστιαν Γκίτελμαν και Τόμας Γκόρνιακ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Γιόχαν Πφάιφερ και Γιόσεφ Σπούρνι. Από εκεί και πέρα, Στο Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Δημήτρης Μόσχου ενώ για τη μάχη του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, ο Βασίλης Φωτιάς.

Αναλυτικά:

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (14/2, 19:30): Βασίλης Φωτιάς

Βόλος - Άρης (14/2, 20:00): Τάσος Σιδηρόπουλος

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR (14/2, 17:00): Άγγελος Ευαγγέλου

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (15/2, 21:00): Δημήτρης Μόσχος

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (15/2, 19:30): Χαρμ Όσμερς

Κηφισιά - ΟΦΗ (15/2, 17:30): Σπύρος Ζαμπαλάς

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (16/2, 18:00): Φώτης Πολυχρόνης