Ηλιόπουλος: «Ντροπή οι μάρτυρες κατηγορίας προ Μ. Γκαγκάτση να γίνονται τώρα μάρτυρες υπεράσπισης»

Στην απολογία του στην ΕΠΟ ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στους μάρτυρες κατηγορίας προ Μάκη Γκαγκάτση που έχουν εξελιχθεί πλέον σε μάρτυρες υπεράσπισης στην υπόθεση της κάρτας υγείας.

Χείμαρρος ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος στην απολογία του στην ΕΠΟ κατά την εκδίκαση της δίωξης που του είχε ασκηθεί. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται κανείς να τον φιμώσει και μίλησε με γεγονότα και στοιχεία για τις ντροπές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μεταξύ άλλων στην απολογία του, ο Μάριος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε «ντροπή» το γεγονός ότι «μάρτυρες κατηγορίας της ΕΠΟ προ Μάκη Γκαγκάτση να έχουν μετατραπεί πλέον σε μάρτυρες υπεράσπισης», αναφερόμενος στην υπόθεση με την κάρτα υγείας.

«Ο προηγούμενος πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Γκαγκάτσης που είναι πατέρας του νυν, έχει φάει πέντε χρόνια φυλάκισης στην υπόθεση της κάρτας υγείας, δεν είναι ντροπή οι μάρτυρες κατηγορίας της ΕΠΟ προ Μάκη Γκαγκάτση, να γίνονται μάρτυρες υπεράσπισης στην εποχή Μάκη Γκαγκάτση; Είναι ντροπή που στο εφετείο κακουργημάτων που βρίσκεται αυτή η υπόθεση, μάρτυρες κατηγορίας να έχουν εξελιχθεί σε μάρτυρες υπεράσπισης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Νωρίτερα ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ αναφερόμενος στον ορισμό του Μάκελι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είχε τονίσει για τον Μάκη Γκαγκάτση: «Πέμπτη πρωί ορίστηκε ο κ. Μάκελι διαιτητής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γίνεται συζήτηση με τον κ. Λανουά. Το παιχνίδι θα είναι 50-50 είπαν και το ίδιο είπε και ο διαιτητής πριν τον αγώνα. Μην ακούτε τις φήμες είπε. Έγινε μακελειό με φάσεις, κάρτες που δεν δόθηκαν, κόκκινες και όλα τα υπόλοιπα. Είχε υποχρέωση ο τότε αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ και τώρα πρόεδρος της ΕΠΟ ότι είναι red flag αυτός ο διαιτητής. Τελικά τον άφησε να είναι διαιτητής. Ήταν 21 φάσεις που δεν δόθηκαν. Με πέναλτι περίεργα.

Πριν από κάποιους μήνες, ο κ. Γκαγκάτσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, ο ίδιος επιχείρησε να γίνει φυσικός δικαστής και να καταγγείλει αβάσιμα πράγματα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να ακούσει παρατηρητές προσπάθησε να ρίξει φωτιά χωρίς λόγο. Αυτό το αποκαλώ ντροπή».