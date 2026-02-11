Ηλιόπουλος: «Ξύνονται στην γκλίτσα όσοι θέλουν να με φιμώσουν, αυτή είναι η ντροπή του ποδοσφαίρου»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην απολογία του στην ΕΠΟ ήταν χείμαρρος. Ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται κανένας να τον φιμώσει και ξετύλιξε το κουβάρι της ντροπής, όπως τόνισε, με περιστατικά και στοιχεία. Για δίωξη – πρόκληση έκανε λόγο ο νομικός της ΑΕΚ, Χάρης Γρηγορίου.

Στα γραφεία της ΕΠΟ για την απολογία του στην Πειθαρχική Επιτροπή για τη δίωξη που του άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας αναφορικά με τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/2) ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο Αλέξη Αλεξίου και τον νομικό Χάρη Γρηγορίου.

«Εγώ είμαι καταγγέλλων. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα είμαι χείμαρρος αληθείας με στοιχεία. Δεν θα κάτσουμε λεπτά της ώρας, αλλά μέρες για εικόνες ντροπής. Προφανώς κάποιοι που έκαναν διάκριση, η γραμματεία της ΕΠΟ, η οποία έκανε διάκριση να καλέσει εμένα με τόσα περιστατικά, θα καταλάβετε οι ίδιοι το σφάλμα, θα ειπωθεί η αλήθεια. Ζω και αναπνέω για την ΑΕΚ για τις στεναχώριες και τις χαρές. Ομάδα με σπάνια ιστορία. Πρεσβεύω το ευ αγωνίζεσθαι. Δεν θα κάνω εκπτώσεις στον αξιακό μου κώδικα. Η διαφάνεια δεν θα μου φιμώσει την αλήθεια. Οποιοδήποτε πρόστιμο δεν θα με αφήσει αμέτοχο, ξετυλίγοντας το κουβάρι της ντροπής. Ο κ. Μάκελι ήταν καπνός της ντροπής», ανέφερε αρχικά ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον χαρακτηρισμό «μαϊμού-πέναλτι» και τόνισε: «Δεν μπορώ να ρωτάω αυτό που θέλω τον δημοσιογράφο; Είπα είδατε κάποιο πέναλτι που ήταν μαϊμού; Οι δηλώσεις αυτές είναι γενικές, μιλάω για παρασκήνιο. Είναι μία δήλωση που περιέχει όλο το κομμάτι, είναι γενική όχι συγκεκριμένη. Εννοώ γενικά σαν διαδικασία ότι δίνονται μαϊμού πέναλτι. Μία από τις ντροπές ήταν που έφαγε ο Λουτσέσκου 75 μέρες τιμωρία. Αυτή είναι η άλλη φορά που ήρθα στην ΕΠΟ. Έχω υποχρέωση να είμαι εδώ σήμερα; Όχι δεν έχω. Άφησα τις δουλειές μου και εσείς προσπαθείτε να μου επιβάλλετε τι θα απαντήσω. Η λέξη ντροπή είναι απανταχού για την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου σήμερα. Χιλιάδες φορές. Όλοι κάνουν ότι δεν ακούν ή δεν καταλαβαίνουν».

«Παρότι ήταν red flag, ο Μάκελι ορίστηκε και έγινε μακελειό με 21 φάσεις»

Έπειτα ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στην υπόθεση Μάκελι: «Ο κ. Μάκελι πριν από τρία χρόνια αυτοπροτάθηκε, στον αρχιδιαιτητή, τον αντίστοιχο Λανουά, τον κ. Μπένετ. Ήρθε ένας διαιτητής από το πουθενά για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σκάνδαλο. Έχουμε όλα τα στοιχεία». Εκεί ο νομικός της ΑΕΚ, Χάρης Γρηγορίου πρόσθεσε: «Έχουμε καταγγελία του τότε CEO, Μάκη Γκαγκάτση και δήλωση του προέδρου του ΠΑΟΚ, Σαββίδη και έρευνα για τον διαιτητή που αυτοπροτάθηκε για Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Ο κ. Ηλιόπουλος είχε εκφράσει τους φόβους του για τον κ. Μάκελι στον Γκαγκάτση».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος συνέχισε λέγοντας για τον Μάκελι: «Ο τότε αρχιδιαιτηγτής το είχε καταγγείλει και ο Γκαγκάτσης είχε πει ότι θα το εξιχνιάσει τότε. Πέμπτη πρωί ορίστηκε ο κ. Μάκελι διαιτητής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γίνεται συζήτηση με τον κ. Λανουά. Το παιχνίδι θα είναι 50-50 είπαν και το ίδιο είπε και ο διαιτητής πριν τον αγώνα. Μην ακούτε τις φήμες είπε. Έγινε μακελειό με φάσεις, κάρτες που δεν δόθηκαν, κόκκινες και όλα τα υπόλοιπα. Είχε υποχρέωση ο τότε αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ και τώρα πρόεδρος της ΕΠΟ ότι είναι red flag αυτός ο διαιτητής. Τελικά τον άφησε να είναι διαιτητής. Ήταν 21 φάσεις που δεν δόθηκαν. Με πέναλτι περίεργα. Ο κώδικας λέει ότι το VAR επεμβαίνει όταν είναι ξεκάθαρη παράβαση που δεν έχει γίνει. Μόνο ξεκάθαρη δεν ήταν στο πέναλτι. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κανονισμοί», υποστήριξε.

«Ντροπή που ο Γκαγκάτσης κατήγγειλε αβάσιμα πράγματα στην υπόθεση Λανουά»

«Πριν από κάποιους μήνες, ο κ. Γκαγκάτσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, ο ίδιος επιχείρησε να γίνει φυσικός δικαστής και να καταγγείλει αβάσιμα πράγματα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να ακούσει παρατηρητές προσπάθησε να ρίξει φωτιά χωρίς λόγο. Αυτό το αποκαλώ ντροπή. Θα σας πω 30 ντροπές ενδεικτικά. Καταγγείλαμε τον κ. Λανουά στην επιτροπή δεοντολογίας λέγοντας πράγματα που δεν ισχύουν ότι δήθεν προπηλακίστηκε. Και αυτό ντροπή. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Δεν είπα ότι είναι ντροπή η επιτροπή δεοντολογίας. Και έχουμε και μία αγωγή κατά του κ. Γκαγκάτση 800 χιλιάδες ευρώ. Υπάρχει προσπάθεια από καταγγέλων να γίνω επικαλούμενος».

«Δεν είναι ντροπή να θέλουν να ρίξουν την ΕΠΟ και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την Ομοσπονδία;»

Ακολούθως πρόσθεσε: «Ο προηγούμενος πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Γκαγκάτσης που είναι πατέρας του νυν, έχει φάει πέντε χρόνια φυλάκισης στην υπόθεση κάρτας υγείας, δεν είναι ντροπή οι μάρτυρες κατηγορίας της ΕΠΟ πριν Μάκη Γκαγκάτση, να γίνονται μάρτυρες υπεράσπισης στην εποχή Μάκη Γκαγκάτση; Μου έδωσαν βήμα να μιλήσω. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάμε στο πρόσφατο της Παναγιώτας. Δεν είναι ντροπή κάποιος Γιαννάκης και κάποιοι άλλοι να προσπαθούν να ρίξουν την ΕΠΟ και να θέσουν υπό έλεγχό τους την ομοσπονδία;», αναρωτήθηκε ο Ηλιόπουλος και στη συνέχεια δόθηκε βίντεο από τηλεοπτική εκπομπή με απόψεις δημοσιογράφων.

«Στην Παναγιώτα τους είπα: Να πηγαίνετε με το ευ αγωνίζεσθαι και όχι για ντροπή»

«Καταθέτουμε το βίντεο για το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο κ. Καραπαπάς, ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Σπάθας στην Παναγιώτα. Υποτίθεται ο κ. Σπάθας είναι αυτός που κρίνει τις φάσεις, ο δίκαιος κριτής, είναι δίπλα με τον Ολυμπιακό στις ΕΠΣ. Εγώ επειδή έμαθα την ιστορία, μπήκα, θα δείτε και δηλώσεις. Λέω εδώ ήρθατε για προσωπικό συμφέρον ή του ποδοσφαίρου; Να πηγαίνετε με το ευ αγωνίζεσθαι και όχι για ντροπή. Και έφυγα.

Έχουμε τον κ. Καραπαπά που παρακολουθεί το VAR σε απόσταση αναπνοής σαν να είναι βοηθός του διαιτητή. Χωρίς να υπάρχει διαπίστευση και να κάθεται στον πάγκο. Δεν είναι ντροπή να είναι στον πάγκο χωρίς διαπίστευση και σε απόσταση αναπνοής από τον διαιτητή στο VAR. Τι θα υποψιαστεί ένας τρίτος και να μην έχει αναφερθεί πουθενά. Για το ποδόσφαιρο Γυναικών της ΑΕΚ η ΕΠΟ δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση. Το υποτιμάμε επειδή είναι γυναικείο ποδόσφαιρο; Δεν μας νοιάζει; Αν ήταν άνδρες;», αναρωτήθηκε επίσης ο Ηλιόπουλος.

«Δεν είναι ντροπή η βιαιοπραγία κατά Ρότα-Κοϊτά, οι κλωτσιές στον Μάσα, η φούστα στον πρόεδρο της ΕΠΟ;»

Ακολούθως ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στην επίθεση σε Ρότα και Κοϊτά στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο περιστατικό με τον Λουτσέσκου στο πάρκινγκ του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας και στην υπόθεση Λυγγερίδη μεταξύ άλλων περιστατικών που τα χαρακτήρισε ντροπή. «Βιαιοπραγία Κοϊτά και Ρότα στο Φάληρο. Βρέθηκαν αυτοί που το έκαναν και οδηγούνται ως κατηγορούμενοι. Αυτό δεν είναι ντροπή; Φθορές ξένης περουσίας στο Μπελούγκα στον Πειραιά. Ισοπαλία με τον Αστέρα και και φθορές στο μαγαζί. Λουτσέσκου. Χτυπήσαν δύο παιδιά και αν αυτό δεν είναι ντροπή, χάνουμε τα λογικά μας. Δολοφονία ΑΕΚ οπαδού στη Χαλκίδα, δεν είναι ντροπή; Δολοφονία Λυγγερίδη δεν είναι ντροπή; Υπόθεση Κοριόπολις, δεν είναι η μεγάλη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου που κάποιοι πάνε να ρίξουν κουβέρτα να την κουκουλώσουν;

Πρέπει να είσαι θαρραλέος και να ζητάς και συγνώμη. Προφανώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μία διαδικασία να φιμωθώ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν γίνεται να τους καίνε φούρνους, να τους δέρνουν, να τους φτύνουν, να δέρνουν με κλωτσιές τον ελίτ διαιτητή Μάσα στη φυσούνα στο Καραϊσκάκης. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα. Όσοι καταγγέλλουν για διαιτησία δεν έχουν στοιχεία. Εδώ όμως υπάρχουν. Πόσο ντροπή να πετάς φούστα στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Να σου κατεβαίνουν τα παντελόνια στο γήπεδο και να είσαι ημίγυμνος. Πόσο ντροπή είναι όλα αυτά. Να κάνω και μία δήλωση. Καλό θα ήταν, για αυτούς που το προσπαθούν να με φιμώσουν, να μην ξύνονται στη γκλίτσα. Όσο το προσπαθούν θα έχουν χιλιάδες δημοσιεύματα που θα τους γυρνούν μπούμερανγκ».

Γρηγορίου: «Δίωξη – πρόκληση μετά τα όσα έγιναν στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός»

Έπειτα τον λόγο πήρε ο Αλέξης Αλεξίου: «Δεν υπάρχει άμεση δήλωση του κ. Ηλιόπουλου για τη διαιτησία. Αντιστρέφει την ερώτηση στον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει υποκειμενική ευθύνη. Αυτό που προκύπτει είναι μία αξιολογική κρίση και αυτό που του έχει αποτυπωθεί για την ντροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ προσωπικά ως δικηγόρος θα περίμενα κ. πρόεδρε, οι δηλώσεις του κ. Ηλιόπουλου να κάνουν τον κ. εισαγγελέα να τον καλέσουν και να τους πει τι εννοεί».

Κλείνοντας ο Μάριος Ηλιόπουλος πρόσθεσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε με μεγάλη προσοχή. Γιατί την επόμενη φορά που θα έρθω, επειδή υπάρχουν και άλλοι Γιαννάκηδες, δεν είναι μόνο Παπαδόπουλος. Υπάρχουν και άλλοι στο παρασκήνιο».

Στο τέλος τον λόγο πήρε ο Χάρης Γρηγορίου, ο οποίος τόνισε: «Έγινε μία δίωξη που είναι πρόκληση μετά τα όσα έγιναν στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Δεν έγινε αμέσως αλλά μετά την παρέλευση και την εκκαθάριση δικών και ακροατηρίων. Δηλαδή μετά την αθώωση του κ. Ηλιόπουλου για τον Μάκελι για τα όσα έγιναν στο γήπεδο μετά το ματς. Οι δηλώσεις έγιναν μετά από αυτή τη... σφαγή. Η διαιτητική σκοπιμότητα δεν είναι στο πέναλτι αλλά σε δύο σημεία. Τα λάθη του ελίτ Μάκελι στην αγκωνιά του Ποντένσε στον Ρότα. Και ότι ο Ποντένσε ρίχνει ομπρέλα στους οπαδούς της ΑΕΚ που τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ 10.000 ευρώ και 10.000 ευρώ στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να επέμβει η ΑΕΚ και να μπει στη θέση των παρατηρητών που αυτοί έπρεπε να το δουν και να το γράψουν. Αυτό είναι ντροπή. Το... κερασάκι της τούρτας είναι ο Μάκελι. Η τούρτα είναι όσα κατήγγειλε ο κ. Ηλιόπουλος τόση ώρα κ. Πρόεδρε.

Αλίμονο αν ο Μάκελι με αυτή τη διαιτησία θα παρέμενε χωρίς καμία κριτική. Ο Ηλιόπουλος θέλει να υπερασπίσει την ΑΕΚ. Το MEGA στην εκπομπή με τα κόκκινα γυαλιά είπαν ότι ο κ. Ηλιόπουλος έφτυσε τον Μεντιλίμπαρ! Δεν το είπε ο Ολυμπιακός και το είπαν στο MEGA. Ο κ. Ηλιόπουλος σε κάθε ματς έχει διαπίστευση σε κάθε αγώνα και είναι παρών πάντα. Ο κ. Ηλιόπουλος έπαιξε τον ρόλο του κυματοθραύστη καθώς μετέφερε στον Μάκελι την αγανάκτηση 33.000».