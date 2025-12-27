Οι εργασίες στο γήπεδο του Παναιτωλικού συνεχίζονται και πλέον ξεκίνησε η τοποθέτηση των πάνελ στο στέγαστρο της μικρής εξέδρας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα στο γήπεδο του Παναιτωλικού. Ο Τίτορμος βρήκε μπροστά του πολλές δυσκολίες, κυρίως λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών, όμως πλέον στο Αγρίνιο μετράνει αντίστροφα ώστε το «σπίτι» της ομάδας να γίνει και πάλι πλήρως λειτουργικό.

Το νέο και πολύ σημαντικό βήμα των εργασιών που έγινε είναι ότι άρχισε η τοποθέτηση των πάνελ στο στέγαστρο της μικρής εξέδρας. Τα πάνελ τοποθετούνται κομμάτι - κομμάτι και εντός ημερών θα έχουν καλύψει την κερκίδα σε όλο το μήκος της.

Πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εργασιών και ο εφικτός στόχος είναι το γήπεδο να είναι 100% έτοιμο στο ματς της 9ης Μαρτίου με την Κηφισιά, το οποίο συμπέφτειμε την ημέρα των 100 χρόνων του κλαμπ.