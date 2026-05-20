Παναιτωλικός: Αναβλήθηκε η συναυλία για τα 100 χρόνια, θα γίνει στις 8 Ιουνίου
Οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού συνεχίζονται και το Σάββατο ήταν προγραμματισμένη συναυλία με τους Μαραβέγια και Μουζουράκη, στην οποία μάλιστα θα είχε και την τιμητική της η ομάδα του 2009 που αγωνίστηκε στο περιβόητο μπαράζ της Νέας Σμύρνης.
Η συναυλία ωστόσο δεν θα διεξαχθεί ή για να είμαστε πιο ακριβείς αναβλήθηκε λόγω πρόγνωσης για βροχόπτωση και όπως έγινε γνωστό θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στον ίδιο χώρο και συγκεκριμένα στην πλατεία έξω από το γήπεδο.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη για το Σάββατο 23 Μαΐου συναυλία Μαραβέγια – Μουζουράκη στην πλατεία του γηπέδου μας που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Παναιτωλικός, στο περιθώριο της οποίας θα τιμηθεί η ομάδα του μπαράζ της Νέας Σμύρνης, αναβάλλεται λόγω πρόγνωσης για βροχόπτωση στην περιοχή. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στον ίδιο χώρο».
