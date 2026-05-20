Αστέρας Τρίπολης: Η αποστολή για το τελευταίο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο
Σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν διακυβεύεται απολύτως τίποτα καθώς η ομάδα έχει σωθεί και μαθηματικά, ο Αστέρας Τρίπολης θα κατέβει στο Αγρίνιο για το ματς με τον Παναιτωλικό με πολλές απουσίες. Έτσι εκτός αποστολής για τους Αρκάδες εκτός του τιμωρημένου Μούμο και του τραυματία Σιλά έμειναν και άλλοι που συνέβαλαν στο να παραμείνει στην Super League η ομάδα.
Συγκεκριμένα εκτός αποστολής είναι οι Παπαδόπουλος, Αλάγκλμπε, Δεληγιαννίδης και Κεϊτού, οι οποίοι μετά την υπερπροσπάθεια στα Play Out στα οποία οδήγησαν τον Αστέρα στην σωτηρία, έμειναν στην Τρίπολη για να ξεκουραστούν.
Όσον αφορά την αποστολή των Αρκάδων αποτελούν οι: Χατζηεμμανουήλ, Κακαδιάρης, Αρχοντακάκης, Σίπτσιτς. Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Τερεζίου, Γρομητσάρης, Λάσκαρης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Πέρεθ, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου, Σιμόνι, Γραμμένος.
