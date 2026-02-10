Πολύ μεγάλη κίνηση ετοιμάζει η ομάδα της ΑΕΛ Novibet καθώς είναι πλέον μία ανάσα από το να κλείσει τον πολύπειρο Γκαέλ Κακουτά!

Στα 34 του χρόνια ο διεθνής Κονγκολέζος, Γκαέλ Κακουτά (που έχει γεννηθεί στην Γαλλία), έχει πίσω του τεράστια καριέρα φορώντας τις φανέλες ομάδων όπως η Τσέλσι, η Λα Κορούνια, η Φούλαμ, η Σεβίλλη και η Λάτσιο (και όχι μόνο). Έχει πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία με την Τσέλσι το 2009-2010 και Κύπελλο το 2010 με τους Λονδρέζους. Είχε μείνει ελεύθερος ενώ η τελευταία του χρονικά ομάδα ήταν στην Τουρκία.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η παρουσία του Μπατουμπινσικά, συμπαίκτη του Κακουτά στην Εθνική του Κονγκό. Ανάλογης σημασίας ήταν η συμβολή του Ατανάσοφ για να κλείσει ο Όλαφσον . Η ΑΕΛ Novibet φέρνει λοιπόν στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο όνομα αλλά και παίκτη - που μεταξύ άλλων είχε συνδεθεί στο παρελθόν και με μεγάλες ελληνικές ομάδες - με πολύ καλό ποδοσφαιρικό background και εμπειρία πίσω του. Δεν αναμένεται δε να είναι η τελευταία προσθήκη.

Οι τελευταίες χρονιές του Κακουτά

2022-2023: 24 ματς με 6 γκολ και 2 ασίστ σε Λανς και Αμιέν

2023-2024: 22 ματς με 6 γκολ και 2 αίστ σε Αμιέν

2024-2025: 26 ματς με 1 γκολ και 3 ασίστ σε Εστεγκάλ και Σακάριασπορ

2025-206: 20 ματς με 8 γκολ και 3 ασίστ σε Σακάρισπορ