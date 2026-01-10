Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει τις μεταγραφές της με Ισλανδό αριστερό μπακ, Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον να έρχεται την Κυριακή στην Λάρισα. Κλειδί για την μεταγραφή ο Ατανάσοφ.

Μετά τον βαθμό που πήρε στη Νίκαια κόντρα στην Κηφισιά, η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει την προσπάθειά της για την παραμονή, δίνοντας μεγάλο βάρος στην μεταγραφική της ενίσχυση. Μετά τον Ιβάν Μασόν που μάλιστα αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι του Σαββάτου, οι «βυσσινί» έκαναν ακόμα μία μεταγραφή. Ο λόγος για τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον. Ο 30χρονος Ισλανδός αριστερός μπακ συμφώνησε με τους Θεσσαλούς και αύριο Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Ο Όλαφσον ήταν εδώ και μέρες στα ραντάρ της ΑΕΛ Novibet, ωστόσο η μεταγραφή από σίγουρη πήγε να χαλάσει. Εκεί που όλα έδειχναν πως η ομάδα του Σάββα Παντελίδη θα πήγαινε για άλλον παίκτη, μπήκε στο παιχνίδι ο Γιάνι Ατανάσοφ και υπήρξε συμφωνία.

Ο Ατανάσοφ ήταν συμπαίκτης με τον Όλαφσον στην Κρακοβία και κατάφερε να πείσει τον 30χρονο να δεχθεί την πρόταση των Θεσσαλών. Ο Ισλανδός αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Κρακοβία παίζοντας σε 52 παιχνίδια με 5 γκολ και 7 ασίστ. Την καριέρα του την ξεκίνησε στην Μπρεϊντάμπλικ έχοντας συνολικά 126 παιχνίδια με 7 γκολ και 5 ασίστ, ενώ έπαιξε και σε Άλεσουντ και Κάλμαρ. Επίσης έχει αγωνιστεί και σε 15 παιχνίδια με την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και πιο μπροστά, ένας μπακ που σίγουρα θα βοηθήσει στην επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΛ Novibet, με τις κινήσεις φυσικά να συνεχίζονται. Σίγουρα θα αποκτηθεί ένας σέντερ φορ, ένας στόπερ και ένας εξτρέμ, αλλά και συνολικά θα γίνουν οι κινήσεις που χρειάζονται για να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία.