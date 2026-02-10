Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Όλη η χρονιά για τον Παναθηναϊκό το ματς στην Τούμπα»

Ο Νίκος Αθανασίου μεταφέρει στον αέρα των Galacticos το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Παναθηναϊκός μετά το μεγάλο διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ετοιμάζεται για τη ρεβάνς Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Τετάρτη (11/2) όπου καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 0-1 για την πρόκριση στον τελικό.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Αθανασίου μιλώντας στην εκπομπή του Gazzetta, «Galacticos by Interwetten», μετέφερε το ρεπορτάζ των «πρασίνων» για την αυριανή ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα ματς - όλη η χρονιά για το «τριφύλλι».

«Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, θα ήταν εγκληματικό να μπει μέσα και να πει "γεια σας ήρθα να σας κερδίσω με την μπάλα μου, με το ποδόσφαιρό μου, με την επίθεσή μου και πάμε παρακάτω". Δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Το σοφό ποδοσφαιρικά είναι αυτό που έκανε την Κυριακή ο προπονητής. Αναγνωρίζει την κατάσταση της ομάδας του, βλέπει και την ταυτότητα του αντιπάλου, οπότε νομίζω ότι κάτι παρόμοιο θα κάνει και αύριο», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Δηλαδή να παρατάξει έναν Παναθηναϊκό που θα αφήσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ, που θα περιμένει και θα προσπαθεί στους ανοικτούς χώρους στο τρανζίσιον να βγάζει φάσεις. Αυτό θα κάνει στο 0-0. Αν ανοίξει βέβαια το σκορ ο ΠΑΟΚ, θα θες δύο γκολ για να το στείλεις στην παράταση, δεν θα μπορέσεις να ακολουθήσεις το ίδιο σχέδιο. Απλά κάνουμε μια εικασία στο 0-0. Ούτε πιστεύω πως θα βγει για να πιέσει ψηλά τον ΠΑΟΚ».