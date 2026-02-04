Mε πέναλτι του Γιακουμάκη στο 67' ο ανώτερος ΠΑΟΚ επικράτησε στη Λεωφόρο του Παναθηναϊκού με 1-0 και έγινε μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδος χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιακουμάκη στο 67ο λεπτό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος, όμως είδε τον Λαφόν να του υψώνει... τείχος στις σημαντικές στιγμές του.

Στο δεύτερο μέρος κι ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μπει πιο καλά, χάνοντας την πρώτη του καλή ευκαιρία με τον Τεττέη, οι Θεσσαλονικείς πήραν το πέναλτι από το λάθος του Καλάμπρια που κλώτσησε τον Γιακουμάκη, σκόραραν και πήραν το ματς.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε την ομάδα του με 4-3-3 χρησιμοποιώντας ως μικρό τον Σωτήρη Κοντούρη βάζοντας μαζί του, τους Τσέριν και Μπακασέτα στην μεσαία γραμμή. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας οι Γεντβάι και Ίνγκασον ενώ στα πλάγια οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.Στα δύο «φτερά» της επίθεσης βρέθηκαν οι Αντίνο και Ζαρουρί ενώ στην κορυφή ο Τεττέη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την άλλη πήγε στο αγαπημένο του 4-2-3-1 βάζοντας ως μικρό τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Τσιφτσής. Στο κέντρο της άμυνας οι Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης ενώ στα πλάγια οι Κένι και Μπάμπα. Στην μεσαία γραμμή οι Οντζόεφ και Μείτέ πήραν θέση πίσω από τον Πέλκα ενώ στα «φτερά» βρέθηκαν οι Ζίβκοβιτς (δεξιά) και Τάισον (αριστερά).

Καλύτερος με επικίνδυνες φάσεις ο ΠΑΟΚ, τον κράτησε ο Λαφόν

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα έκανε τρεις επικίνδυνες επισκέψεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκείνη του 10ου λεπτού ήταν με διαφορά η πιο επικίνδυνη τελική. Ο Ζίβκοβιτς σέντρα στον Τάισον, που είχε αρκετό χρόνο για να κάνει κοντρόλ και να εκτελέσει, νίκησε τον Λαφόν, αλλά όχι και τον Γεντβάι, που πετάχτηκε πίσω από τον Ιβοριανό κίπερ κι έσωσε πάνω στην γραμμή με διπλή προσπάθεια.

Η επόμενη καλή στιγμή ήταν και πάλι για τον «δικέφαλο του βορρά» στο 26ο λεπτό. Λάθος του Ζαρουρί, αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, ωραία κάθετη του Πέλκα προς τον Μύθου, που βγήκε απέναντι στον Λαφόν από πλάγια θέση και θέλησε να τον κρεμάσει, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Τέσσερα λεπτά μετά έκανε την πρώτη του καλή ευκαιρία και ο Παναθνηναϊκός, με τον Τεττέη, ο οποίος σούταρε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Έλληνας κίπερ έπεσε κι έδιωξε.

Στο 38' ο ΠΑΟΚ έγινε εκ νέου απειλητικός, όταν σε μία ωραία αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική μπαλιά με το εξωτερικό για τον Οζντόεφ βγάζοντάς τον απέναντι στον Λαφόν, όμως εκείνος δεν έκανε καλό κοντρόλ κι έτσι πρόλαβε να πέσει και να μπλοκάρει ο Ιβοριανός κίπερ.

Έξι λεπτά μετά ήρθε η τελευταία φάση του ημιχρόνου και ήταν κι αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τσέριν έκανε λάθος πάσα κι έβγαλε έτσι τον Πέλκα απέναντι στον Λαφόν, ο Έλληνας επιθετικός μέσος προσπάθησε να τον κάνει ένα τελείωμα με λόμπα, ο Ιβοριανός κίπερ το αντιλήφθηκε, έμεινε όρθιος και απέκρουσε κρατώντας ανέπαφη την εστία του Παναθηναϊκού.

Το λάθος του Καλάμπρια ξεκλείδωσε το ματς για τον ΠΑΟΚ

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ράφα Μπενίτεθ έβγαλε τον Τσέριν και πέρασε τον Σφιντέρσκι για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του.

Ένα λεπτό μετά ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία του στο ματς. Ο Τεττέη έφυγε στον χώρο, προσπάθησε να αποφύγει τον αντίπαλό του, ο Αντίνο μπήκε στην φάση και προσπάθησε να εκτελέσει χωρίς να καταφέρει, ο Έλληνας φορ μάζεψε ξανά, αλλά το τελείωμά του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ακολούθησε ένα διάστημα που οι δύο ομάδες είχαν αλληλοεξουδετερωθεί και δεν μπορούσαν να παράξουν ευκαιρίες.Κι εκεί που επικρατούσε αυτή η κατάσταση, με τον Παναθηναϊκό να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, ήρθε ένα λάθος του Καλάμπρια να αλλάξει τον ρου της ιστορίας του αγώνα.

Ο Ιταλός στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, κλώτσησε τον Γιακουμάκη με αποτέλεσμα ο Ευαγγέλου να υποδείξει πέναλτι. Ο Έλληνας φορ ανέλαβε την εκτέλεση, πλάσαρε στην μέση και σκόραρε για το 0-1 στο 67ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και πέντε λεπτά μετά έχασε μία τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά του Τεττέη, που έβγαλε ο Τσιφτσής με τρομερή επέμβαση.

Στην συνέχεια οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αυξήσουν την πίεση τους, όμως χωρίς να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάτι παραπάνω πέρα από κάποιες προϋποθέσεις, που δεν κατέληξαν σε φάσεις. Κάπως ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να φύγει νικητής από την Λεωφόρο με 1-0.

.

MAN OF THE MATCH: Γιώργος Γιακουμάκης. Ήρθε στο ματς από τον πάγκο, με την μαχητικότητά του κέρδισε το πέναλτι από τον Καλάμπρια και άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Για τους φιλονούμενους ο Τάισον που ήταν εξαιρετικός σε πολλές μεταβάσεις, άριστος τακτικά και έκανε αρκετή δουλειά για το σύνολο του Λουτσέσκου. Φυσικά και ο Τσιφτσής με μία καλή επέμβαση στο πρώτο μέρος και μια σούπερ στο δεύτερο.

Για τον Παναθηναϊκό μόνο ο Τεττέη στάθηκε στο ύψος της περίστασης. Σαν να παίζει μόνος του. Τρεις φάσεις έκανε απόψε το Τριφύλλι, αυτός ήταν στις εκτελέσεις χάρη στο στυλ παιχνιδιού του και τα χαρακτηριστικά του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ζαρουρί. Ο Μαροκινός δεν βοήθησε καθόλου, ήταν σαν να μην υπήρχε στο παιχνίδι απόψε.

Η ΓΚΑΦΑ: Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ δεν είδε τον Γιαμουκάκη ή δεν πίστεψε πως θα φτάσει πρώτος στην μπάλα και τον... σούταρε. Ανεπίτρεπτη αμυντική ενέργεια για την εμπειρία του.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σωστή η υπόδειξη πέναλτι του Ευαγγέλου, είναι καθαρή η φάση του Γιακουμάκη με τον Καλάμπρια. Κατά τα άλλα έκανε κατάχρηση σφυριγμάτων καθόλη την διάρκεια της αναμέτρησης. Εκνευριστικός για ποδόσφαιρο, ιδανικός για μπάσκετ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο δημιουργικός, βρήκε τον Τσιφτσή σε ετοιμότητα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης απόψε στη Λεωφόρο, επικρατώντας με 1-0 επί του Παναθηναϊκού.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (71' Κάτρης), Τσέριν (46' Σφιντέρσκι), Μπακασέτας, Αντίνο (84' Ταμπόρδα), Ζαρουρί (72' Παντελίδης), Τεττέη.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Πέλκας (61' Γιακουμάκης), Τάισον (78' Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Μύθου (61' Χατσίδης).