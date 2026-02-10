Δυσάρεστα νέα για την ΑΕΛ Novibet αναφορικά με τον Βασίλη Σουρλή, με τον 23χρονο χαφ να μένει εκτός μέχρι κι ένα μήνα χάνοντας σημαντικά ματς στη Stoiximan Super League.

Σοβαρό πλήγμα για την ΑΕΛ Novibet αποτελεί ο τραυματισμός του Βασίλη Σουρλή, ο οποίος δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του για περίπου τέσσερις εβδομάδες. Τα άσχημα αυτά νέα ήρθαν στον απόηχο της βαριάς εντός έδρας ήττας από τον Παναιτωλικό, με τον 23χρονο μέσο να γίνεται αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι ιατρικές εξετάσεις του έδειξαν θλάση δευτέρου βαθμού, γεγονός που τον θέτει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και τον καθιστά αμφίβολο για την επιστροφή του πριν τις αρχές Μαρτίου. Ο Σουρλής θα χάσει σίγουρα τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό (15/2), ΠΑΟΚ (22/2) και ΟΦΗ (28/2), ενώ θα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να προλάβει το εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Ο 23χρονος χαφ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της περσινής ανόδου της ΑΕΛ Novibet στα «μεγάλα σαλόνια» κι ένα από τα «βαρόμετρα» της ομάδας στη μεσαία γραμμή φέτος.

Μέχρι πρότινος, στους Βυσσινί είχε αποφασιστεί να μην γίνει κίνηση για την απόκτηση νέου παίκτη, ωστόσο τα δεδομένα πλέον αλλάζουν. Ο τραυματισμός του Σουρλή αναγκάζει τη διοίκηση της ομάδας να επανεξετάσει τον σχεδιασμό της και να βρει λύσεις ώστε να πάρει παίκτη άμεσα