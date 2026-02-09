O Γιάννης Σερέτης γράφει για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Και τώρα τι; Πρέπει ο Παναθηναϊκός να αλλάξει όλους τους παίκτες του σε τρεις μεταγραφικές περιόδους όπως δις έχει πει ο Ράφα Μπενίτεθ, ή όχι; Προφανώς από ένα ματς – καλό ή κακό – είναι άστοχη η αξιολόγηση. Στο 0-1 από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου δύσκολα έβρισκες παίκτη του Παναθηναϊκού που να έπαιξε «πάνω» από τον δικό του μέσο όρο. Στο 0-1 του «Γ. Καραϊσκάκης» δεν υπήρχε παίκτης του Τριφυλλιού που να έπιασε απόδοση κάτω του μέσου όρου του. Αρα; Αρα, το ρόστερ αυτό δεν είναι «άχρηστο». Δεν είναι σούπερ, προφανώς. Αλλά σίγουρα ένας προπονητής μπορεί να «κερδίσει» από το συγκεκριμένο έμψυχο δυναμικό πολύ καλύτερα και περισσότερα όταν το σχέδιο είναι σαφές, ρεαλιστικό και έχει λογική.

Δεν θα βρει ταυτότητα έως το τέλος της σεζόν

Ας μην περιμένουμε στην εφετινή σεζόν ο Μπενίτεθ να «χτίσει» ποδοσφαιρική ταυτότητα σ' αυτή την ομάδα. Θα περάσουν τρεις μήνες, θα κλείσει η σεζόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για τον Παναθηναϊκό και ακόμα θα γίνεται λόγος για τις αλλαγές προσώπων, διατάξεων και στρατηγικών. Αυτός ήταν ο Μπενίτεθ και δεν θα αλλάξει στα 65 του. Εφέτος θα «κουμπώνει» τον Παναθηναϊκό στον αντίπαλο και στις απαιτήσεις κάθε παιχνιδιού αυτοτελώς – τουλάχιστον στα περισσότερα εξ αυτών. Σε κάποια παιχνίδια, όπως στο ντέρμπι του Φαλήρου, θα του «βγαίνει», σε κάποια όχι. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να μην (του) καταστραφεί ολοσχερώς η σεζόν (δηλαδή να μην μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων) και να βγουν τα συμπεράσματα για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή το κλαμπ να αποφασίσει αν θα συνεχίσει με τον Ράφα και αν συμβεί αυτό, ο Ράφα να αποφασίσει σε ποιες θέσεις θέλει ενίσχυση, ώστε να γίνει το βήμα παρακάτω.

Σε τι μπορεί να χρησιμεύσει αυτή η νίκη για τον Παναθηναϊκό; Αρχικά στο εσωτερικό του οργανισμού. Να πάρουν όλοι μια (μεγάλη) χαρά βρε αδερφέ! Και να πιστέψουν όλοι στις δυνατότητες όλων και της ομάδας συνολικά περισσότερο. Οι νεαροί στους εαυτούς τους, οι παλαιότεροι στους νεοφερμένους και αντιστρόφως, ο κόουτς στους παίκτες και αντιστρόφως. Διότι εφόσον βρέθηκε ο τρόπος με το συγκεκριμένο ρόστερ, χωρίς οκτώ παίκτες εκ των οποίων οι τέσσερις «βασικοί» (Μπακασέτας, Τουμπά, Πελίστρι, Ντέσερς) να νικήσουν τον νταμπλούχο στην έδρα του καθαρά και δίκαια, προφανώς αυτός ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει καλύτερα από τα αποτελέσματα που έχει ήδη και καλύτερη απόδοση από τη σημερινή και εναντίον υποδεέστερων αντιπάλων, αλλά και στην ευρωπαϊκή πορεία του. Εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι η Βικτόρια Πλζεν αρχικά και η Μίντιλαντ με την Μπέτις εν συνεχεία (αν προκριθούν οι Πράσινοι επί των Τσέχων) είναι ανώτερες του πρωταθλητή Ελλάδας...

Η βοήθεια στη σκέψη του Μπενίτεθ για τις αποφάσεις του

Επίσης αυτό το ντέρμπι πρέπει να βοηθήσει τη σκέψη του Μπενίτεθ και να τον οδηγήσει σε κάποιες αποφάσεις. Ταιριάζει περισσότερο σ' αυτόν τον Παναθηναϊκό με τους αργούς στόπερ η διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και δυο ακραίους full backs που ξέρουν μια χαρά το ρόλο; Ναι λέμε εμείς. Μπορεί αυτή η διάταξη να είναι αποτελεσματική/παραγωγική και σε ματς εναντίον κατώτερων του Ολυμπιακού ομάδων; Πάλι ναι, λέμε εμείς, ώστε ο Παναθηναϊκός να έχει μεγαλύτερες αμυντικές «ζώνες ασφαλείας», αλλά και περισσότερη ελευθερία κινήσεων από τους χαφ του.

Πάμε παρακάτω. Μπορούν ο Κοντούρης και ο Αντίνο με λελογισμένη «χρήση» και όχι με «κάψιμο» να αποδώσουν καλά στις θέσεις τους; Μπορούν. Μπορεί ο εκπληκτικός στο Φάληρο, Πάλμερ Μπράουν, που είχε μπει στον πάγ(κ)ο να πάρει χρόνο συμμετοχής, είτε στη θέση του Τουμπά είτε στη θέση του Γεντβάι; Μα, ασφαλώς μπορεί! Μπορεί ο Παναθηναϊκός, επίσης με δουλειά πολλή, να αξιοποιήσει καλύτερα τον Ανδρέα Τεττέη και να μην παίζει το σύστημα «πετάξτε την μπάλα στον Ολιζαντέμπε» ή το «σημαδέψτε τον Μιχάλη»; Βεβαίως μπορεί. Δύναται με σωστό rotation να αξιοποιήσει και τον Ταμπόρδα και τον Ζαρουρί και τον Παντελίδη; Ασφαλώς.

Ολοι έδειξαν στον Ράφα τι μπορούν να προσφέρουν σ' ένα τρομερά δύσκολο ματς, υπό μεγάλη πίεση, εναντίον του πρωταθλητή και Κυπελλούχου Ελλάδας. Κι εκείνος από την πλευρά του, υπηρέτησε σ' αυτό το ματς ένα πλάνο εφαρμόσιμο και ταιριαστό στα χαρακτηριστικά της ομάδας του και του αντιπάλου. Και όχι ένα πλάνο... «αεροπλάνο» όπως στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Στο χέρι όλων είναι να διαχειριστούν με σοφία και όχι με ανοησία αυτό που κατέθεσαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», αρχής γενομένης από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Κι ας αποκλειστούν, όπως είναι και το λογικό...

Υ.Γ. Μετά το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» μοιάζει ακόμα πιο απίθανο, αλλά είναι αληθινό. Ο Μπενίτεθ δεν συμπεριέλαβε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού τον Κοντούρη και προτίμησε τον Ερνάντεθ! Παρότι δεν θα έχει στα δυο ματς με τη Βικτόρια Πλζεν διαθέσιμο τον τραυματία Πέδρο Τσιριβέγια, παρότι Καλάμπρια και Κώτσιρας θα μπορούσαν να καλύψουν έστω τη θέση του αριστερού μπακ ΑΝ τραυματιστεί ο Κυριακόπουλος. Είναι από τις επιλογές που δεν έχεις να προσθέσεις κάτι. Απλώς, σηκώνεις τα χέρια ψηλά...