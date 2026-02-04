Το γκολ του Γιακουμάκη και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1.

Ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου βρήκε νικητή τον ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στη Λεωφόρο.

Ο Δικέφαλος συνολικά ήταν ανώτερος και στο πρώτο ημίχρονο είχε σπουδαίες ευκαιρίες. Ο Γεντβάι έδιωξε στη γραμμή το σουτ του Τάισον στην πρώτη μεγάλη φάση, ενώ στη συνέχεια δεν κατάφεραν να σκοράρουν Μύθου, Τάισον, Οζντόεφ. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με σπουδαία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Λαφόν νίκησε τον Πέλκα σε τετ α τετ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Τεττέη από το ύψος του πέναλτι δεν κατάφερε να σκοράρει και στο 66' έγινε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Ο Γιακουμάκης κέρδισε πέναλτι σε μονομαχία με τον Καλάμπρια. Ο διεθνής φορ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Λαφόν για το 1-0, το οποίο έμεινε έως το τέλος, αφού στη συνέχεια ο Τσιφτσής απέκρουσε εντυπωσιακά τη γυριστή κεφαλιά του Τεττέη, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει άλλο γκολ στις αντεπιθέσεις του.

Τα highlights του αγώνα