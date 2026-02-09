Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ να μην ξεχνά την Ιστορία της, η σπίθα μπήκε και θα υπάρξει και η φλόγα»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στην κοπή της πίτας των Παλαιμάχων της ομάδας. Αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να τιμάς την Ιστορία σου, ενώ έστειλε και το μήνυμά του για τους στόχους που υπάρχουν.

Στην κοπή της πίτας των Παλαιμάχων της ΑΕΚ σε γνωστό μαγαζί της Νέας Φιλαδέλφειας βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο διοικητικός ηγέτης των κιτρινόμαυρων, ο οποίος νωρίτερα είχε δώσει το «παρών» στα Gazzetta Awards 2025, μίλησε στους παρευρισκόμενους στο πλευρό του Στέλιου Μανωλά και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να τιμάς την Ιστορία σου και να μην την ξεχνάς.

«Αν το παρελθόν έχει πράγματα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αυτό είναι κατανοητό. Όταν όμως εμπεριέχει δόξα, ινδάλματα, την Ιστορία της ΑΕΚ, όταν εμπεριέχει ανθρώπους που είναι ο ορισμός της αξιοπρέπειας. Σήμερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά που είχατε παλιά στα δικά σας χρόνια. Αυτές λοιπόν οι τύψεις, οι προβληματισμοί που υπήρχαν στα δικά σας χρόνια δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα. Άρα αν λησμονήσουμε το παρελθόν, εσάς, τους ανθρώπους που ίδρωναν τη φανέλα με τον τρόπο που το κάνατε εσείς, είναι σαν να ξεχνάμε την Ιστορία μας. Είναι σαν να φεύγουμε και να χανόμαστε στη ζούγκλα. Είναι σαν να μπαίνουμε σε τροπικά δάση και να μην ξέρουμε που είναι το παρελθόν, το παρόν και πως θα βγούμε στο μέλλον», ανέφερε ο Ηλιόπουλος.

🦅 Ηλιόπουλος στην κοπή της πίτας των Παλαιμάχων της ομάδας: «Η ΑΕΚ να μην ξεχνά την Ιστορία της, η σπίθα μπήκε και θα υπάρξει και η φλόγα»#aekfc pic.twitter.com/7Dv82bmXCw — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 9, 2026

Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έστειλε τα μηνύματά του για την σπίθα που μπήκε και η οποία θα γίνει φλόγα με κεντρική ιδέα το ευ αγωνίζεσθαι, ενώ πρόσθεσε όσον αφορά τους στόχους ότι καλό είναι να υπάρχουν όνειρα, αλλά χωρίς πολλά λόγια και βήμα βήμα όλα θα φανούν στο τέλος της σεζόν, τον Μάιο.

«Απείχα για αρκετά χρόνια από το ποδόσφαιρο. Επέστρεψα τελευταία. Πολύ μικρός θυμάμαι το παιχνίδι με τη Γιουβέντους και την ΑΕΚ που ήμουν ΑΕΚάκι σε μικρή ηλικία. Θυμάμαι κι άλλα κάποια έντονα, το γκολ του Νικολούδη το φάουλ και επέστρεψα στο ποδόσφαιρο για να δημιουργηθεί αυτό που λείπει. Η αξιοπρέπεια, η άμυλα και οι νίκες να είναι μέσω ευ αγωνίζεσθαι. Όταν ξεκίνησα πέρυσι κάποιοι γέλαγαν. Έλεγαν ότι είμαι πιο ρομαντικός από ό,τι πρέπει. Που θα πάμε με όλα αυτά που συμβαίνουν; Καταλαβαίνετε τι λέω. Για το σύστημα, για το πως μπαίνουν οι τρικλοποδιές εκτός γηπέδου, αλλά και εντός με πλαϊνούς τρόπους. Σου λέει που πάει αυτός; Τι λέει;

Κάθε μέρα που περνά μαθαίνουν ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Η σπίθα μπήκε και θα υπάρξει και η φλόγα, που μεγαλώνει και τότε τα πράγματα έρχονται σε μια ισορροπία. Δεν μπορεί η ανισορροπία να την υπερσκελίσει. Η ισορροπία είναι αυτό που υπάρχει στο σύμπαν, στη γη, αυτό που ζούμε. Χωρίς ισορροπία, χωρίς ζυγαριά, κάποια στιγμή θα έρθει η καταστροφή. Τι θα κάνει η ΑΕΚ; Είπες για πρωταθλήματα, για Conference. Ας πιστεύουμε μέσα μας αυτό που θέλουμε, δεν χρειάζεται να λέμε, θα το δούμε στην πράξη. Ας πιστεύουμε αυτό που είναι για κάποιους όνειρο και όραμα. Χωρίς πολλά λόγια και βήμα βήμα θα τα ξαναπούμε τον Μάιο», τόνισε.

Τέλος έδωσε στον Στέλιο Μανωλά ένα κλαδί ελιάς, όπως έκανε νωρίτερα στα Gazzetta Awards, λέγοντας: «Θα σου δώσω ό,τι πιο ιερό και πιο συγκλονιστικό σε σχέση με την Αρχαία Ελλάδα, τα ιδεώδη και το ευ αγωνίζεσθαι. Ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο άμιλλας και ειρήνης. Δεν θέλουμε βία. Τη βία να τη μετατρέπουμε σε αγωνιστικό πάθος, πείσμα, κατάκτηση, νίκη και ειρήνη».

Μανωλάς σε Ηλιόπουλο: «Θυμίζετε κάτι από Μπάρλο»

Από την πλευρά του ο Στέλιος Μανωλάς μιλώντας στον Μάριο Ηλιόπουλο, του ευχήθηκε να πετύχει όλα όσα επιθυμεί με την ΑΕΚ, ευχήθηκε κατάκτηση πρωταθλήματος και πορεία στο Conference League ενώ του είπε ότι θυμίζει κάτι από τον Λουκά Μπάρλο ως πρόεδρος.

«Εύχομαι να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάμε ψηλά στο Conference League. Θυμίζετε κάτι από Μπάρλο», του ανέφερε μεταξύ άλλων. Νωρίτερα ο Μανωλάς μιλώντας για τον Μάριο Ηλιόπουλο είχε πει:

«Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας ιδιοκτήτης γεμάτος συναισθήματα. Έτσι μας αγκάλιαζαν οι πρόεδροι παλιά στην ΑΕΚ», ενώ έπειτα αναφερόμενος στη διαιτησία και για τον Γιάννη Βρούτση τόνισε: «Η διαιτησία προκαλεί τη βία. Έφεραν το VAR. Είδαμε τι έκανε το VΑR την περασμένη Κυριακή. Ο Βρούτσης θα είναι πετυχημένος μόνο με οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο».

Όσο για το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπογράμμισε: «Η ΑΕΚ έχει το ωραιότερο γήπεδο στην Ελλάδα από τα καλύτερα στον κόσμο. Μπράβο στον Μελισσανίδη και στους επιχειρηματίες που έδωσαν λεφτά. Έχει δύο υπέροχα μουσεία».