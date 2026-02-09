Ο Μάριος Ηλιόπουλος προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, καθώς έδωσε κλάδο ελιάς στους παρουσιαστές της βραδιάς και στην αρχηγό της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, καθώς βράβευσε την αρχηγό της ομάδας Γυναικών της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση, για το μεγάλο επίτευγμα του νταμπλ.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου μίλησε για τη σημασία των γυναικών να σπάνε κατεστημένα, τόνισε πως δεν πρέπει να υπάρχει βία στον αθλητισμ, ενώ πρχώρησε σε μια συμβολική κίνηση, καθώς έδωσε δύο κλαδιά ελιάς στους παρουσιαστές της βραδιάς, Αιμίλιο Χειλάκη και Μαρία Καπνίση, ενώ φόρεσε στη Μαρία Καπνίση στεφάνι ελιάς.

Ο κλάδος ελιάς αποτελεί διαχρονικό, παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, νίκης, ευλογίας και σοφίας. Προερχόμενος από την Αρχαία Ελλάδα, αντιπροσωπεύει τη συμφιλίωση, την ευημερία και την αθανασία.

Το στεφάνι ελιάς αποτελούσε το ύψιστο έπαθλο των Ολυμπιονικών, συμβολίζοντας την ευγενή άμιλλα και την ανώτατη διάκριση, όντας το ιερό δέντρο της θεάς Αθηνάς.

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

«Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να σπάνε κατεστημένα. Γιατί οι γυναίκες σε ένα κατεξοχήν άθλημα για άνδρες είναι πολύ σοβαρό να σπάνε όλα αυτά τα κλισέ. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και πιστεύω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει προοπτική. Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά χωρίς βία που τη βιώνουμε σε μεγάλο βαθμό και συχνά.

Να μετατρέπεται αυτό που νιώθει ο αθλητής και αυτός που αγαπάει τον αθλητισμό σε πείσμα, σε αγωνιστικό πάθος και έτσι να μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τον αθλητισμό, αλλά να είμαστε περήφανοι για αυτό που ξεκίνησε στην Ελλάδα και έχουμε υποχρέωση να προστατέψουμε.

Βλέποντας ότι δεν υπάρχει βία, δεν υπάρχουν χτυπήματα κάτω από το τραπέζι, υπάρχει αξιοπρέπεια, θα είναι περήφανοι και οι γονείς που τους αξίζουν πολλά για να μπορέσουν να δουν τα παιδιά τους πρωταθλητές και να τα καμαρώνουν. Σε ένδειξη αγάπης, νίκης, σε ένδειξη κατακτήσεων με αξιοπρέπεια, άμυλα και αλληλεγγύη θα σας δώσω δύο δώρα. Δύο κλαδιά ελιάς».