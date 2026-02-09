Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους παίκτες και προσπάθησε να τους εμψυχώσει, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο Ιβάν Σαββίδης συνηθίζει να μιλάει στους παίκτες του ΠΑΟΚ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία και τα δύσκολα είναι μπροστά, ο μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου είχε μία από τις συνηθισμένες επαφές του με την ομάδα.

Πριν την προπόνηση, λοιπόν, μίλησε στους παίκτες σε μία προσπάθεια να τους εμψυχώσει, αλλά και να τους δώσει μεγαλύτερη ώθιηση για να πετύχει ο ΠΑΟΚ τους στόχους του στα 100 χρόνια ιστορίας. Ο Σαββίδης ζήτησε να υπάρχει καθαρό μυαλό και συγκέντρωση στους στόχους τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σεζόν.

Τους επισήμανε όλοι πρέπει να βλέπουν το κάθε παιχνίδι που έρχεται ως το πιο σημαντικό, σαν να είναι το τελευταίο και μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι, στο οποίο θα τα έχουν δώσει όλα, να σκέφτονται πως θα κερδίσουν το επόμενο.

Ο στόχος του Σαββίδη σε κάθε περίπτωση ήταν ξεκάθαρος. Να εμψυχώσει την ομάδα, στην οποία προσπαθεί κάθε φορά να δείξει πόσο πολύ πιστεύει.