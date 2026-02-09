Βιεϊρίνια στα Gazzetta Awards 2025: «Στον ΠΑΟΚ έχουμε παραπάνω κίνητρο και για τα παιδιά που χάθηκαν»

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια παρευρέθηκε στα Gazzetta Awards 2025 By Novibet και στάθηκε στο έξτρα κίνητρο του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια ιστορίας του.

Ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ και στέλεχος του Δικέφαλου του Βορρά, Αντελίνο Βιεϊρίνια, έδωσε το παρών στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και μίλησε για την ιστορική σεζόν της ομάδας του.

Μια σεζόν κατά την οποία ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας, με τον Πορτογάλο να τονίζει πως άπαντες έχουν παραπάνω κίνητρο για την φετινή περίοδο και λόγω των επτά οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο της Ρουμανίας.

Αναλυτικά ο Βιεϊρίνια μίλησε:

Για την παρουσία του στα Gazzetta Awards

«Αισθάνομαι καλά, πρώτη φορά. Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία ως ποδοσφαιριστής, αλλά ήρθα ως στέλεχος της ομάδας. Ωραία είναι αυτά τα βραβεία για να βλέπεις όλο τον αθλητισμό της Ελλάδας. Είναι κάτι ευχάριστο».

Για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

«Είναι σημαντική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τους στόχους μας. Εκατό χρόνια ιστορίας. Με το δυστύχημα με τα παιδιά έχουμε κι ένα κίνητρο παραπάνω για να τελειώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο για τα 100 χρόνια.

Και για να τους τιμήσουμε που μας στήριξαν παντού, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν πλέον να είναι δίπλα μας. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για εκείνους θα το κάνουμε. Είναι ένα κίνητρο που έχουμε κι εμείς φέτος για να πετύχουμε τους στόχους μας».