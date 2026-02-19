ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είναι φαβορί σήμερα: Οι πιθανότητες που έχουν με Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν

Οι πιθανότητες που έχουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός να κερδίσουν Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κατά χρονική σειρά, ρίχνονται σήμερα στην μάχη για το εισιτήριο που οδηγεί στην φάση των «16» του Europa League κόντρα σε Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα.

Αμφότεροι μάλιστα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, παρουσιάζονται ως φαβορί για να πάρουν τη νίκη και να κάνουν το πρώτο βήμα για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής περιπέτειας.

Οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ

Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 20:00 φιλοξενεί στην Τούμπα την Ισπανική ομάδα, από την οποία στην League Phase της διοργάνωσης είχε χάσει με 3-1, παρά το γεγονός οτι είχε προηγηθεί στο σκορ.

Το όνομα που έχει «χτίσει» τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ο «δικέφαλος» σε συνδυασμό με την δυνατή του έδρα, επέτρεψαν τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data να τον χρίσει ως φαβορί για το σημερινό ματς.

Συγκεκριμένα, το συγκρεότημα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει 42% πιθανότητες να πάρει τη νίκη, με τον αντίστοιχο ποσοστό για την 7η ομάδα της La Liga να είναι στο 33% και για την ισοπαλία 19%.

Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού

Στις 22:00 την σκυτάλη θα πάρει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ την Βικτόρια Πλζεν, με την οποία στην League Phase είχε αναδειχθεί ισόπαλος 0-0 παρά το γεγονός οτι οι Τσέχοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 32ο λεπτό.

Οι πιθανότητες των «πράσινων» σύμφωνα με το FMD είναι 45%, με τους φιλοξενούμενους να έχουν 29% και το ενδεχόμενο να μην υπάρξει νικητής να συγκεντρώνει 25%.