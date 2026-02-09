Πώς χάνει βαθμούς ο ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα σε ένα ακόμη ντέρμπι όπου ήταν εμφανώς καλύτερος από τον αντίπαλό του!

Ο ΠΑΟΚ με αυτή την ομάδα, με αυτή την εικόνα σε όλη τη χρονιά, με τέτοια συνοχή, οργάνωση και αποτελέσματα σε ντέρμπι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετράει τρεις ισοπαλίες που δεν χωνεύονται!

Μία με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα όπου οι παίκτες του απέκρουαν σαν αμυντικοί πάνω στη γραμμή, μία στην Τρίπολη από 1-3 όπου από κάποια στιγμή περίμεναν το μοιραίο και αυτή η χθεσινή στο Χαριλάου που ήταν άλλο ένα δώρο στον αντίπαλο:

- Ο Ζαφείρης από τα έξι μέτρα!

- Ο Ζίβκοβιτς από τα εφτά με στρωμένη μπάλα στο αριστερό!

- Ο Ντεσπόντοφ στον πιο μεγάλο και ανεπανάληπτο τετ α τετ της ζωής του, με τον Αθανασιάδη να περιμένει και να του αφήνει όλη μα όλη την εστία ανοικτή!

-Ο Ζίβκοβιτς από τα 15 μέτρα μόνος και ανενόχλητος στο δεύτερο.

-Του Πέλκα στο τέλος δεν σχολιάζεται γιατί πήγε να μπει το γκολ της χρονιάς!

Εκεί βέβαια είναι τουλάχιστον άστοχο να γίνεται συνολική προσπάθεια εξισορρόπησης των ομάδων και της εικόνας και του αποτελέσματος, στη λογική… έβγαλε στο τέλος ο Αθανασιάδης, έβγαλε και ο Παβλένκα με τον Φαμπιάνο! Αν είναι δυνατόν να σχολιάζεται με διάθεση γενικής εξισορρόπησης αυτό το γεγονός, σε ένα τέτοιο Άρης-ΠΑΟΚ! Όχι βέβαια. Αυτή δεν είναι κριτική σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Από τη μία ο Δικέφαλος έβγαλε άλλο ένα δύσκολο ματς σε έδρα αντιπάλου έχοντας τον πλήρη έλεγχο. Δεν δέχθηκε γκολ όπως και σε άλλα ντέρμπι, ενώ σε αυτή την αναμέτρηση έκανε το παιχνίδι του χωρίς τις κολόνες της ενδεκάδας Μειτέ και Κωνσταντέλια! Ήταν η ομάδα που ήξερε πώς να επιτεθεί, να διαμορφώσει τον ρυθμό που έπρεπε, να παίξει καλά χωρίς την μπάλα, να δείξει σε όλους τη μεγάλη διαφορά με τον Άρη, ο οποίος στο τέλος έψαξε λύσεις από παίκτες που προπονούνται με την ομάδα τους δύο ημέρες! Σημάδι και αυτό της τεράστιας διαφοράς του ενός συνόλου σε σχέση με το άλλο!

Σε ένα ντέρμπι (όπως ήταν και το ΠΑΟ-ΠΑΟΚ της Τετάρτης) όπως το Άρης-ΠΑΟΚ πώς μπορείς να δημιουργείς και να χάνεις ένα τέτοιο τετ α τετ όπως του Ντεσπόντοφ; Την Τετάρτη ο Πέλκας, τώρα ο Ντεσπόντοφ; Δηλαδή πόσο μεγαλύτερη ή ποιοτικότερη στιγμή να βγάλει ομάδα σε ένα κλειστό ντέρμπι; Τελειώνεις την αντίπαλη άμυνα, την ανοίγεις εντελώς και βγάζεις τον εκτελεστή σου μόνο ανενόχλητο και με χρόνο να αποφασίσει και να εκτελέσει! Το χάσε ο Πέλκας στο κύπελλο και ο ΠΑΟΚ βρήκε μια στιγμή και πήρε το ματς! Ε… δεν θα γίνεται πάντα έτσι! Χθες το 0-0 στοιχειώνεται από αυτό που χάνει ο Ντεσπόντοφ. Τον οποίο χάνει τώρα ο ΠΑΟΚ σε γραμμή που λείπουν άλλοι τρεις!!! Οκ! Γίνονται κι αυτά…

Τον Άρη στην έδρα του δεν τον κέρδισε κανείς, ο ΠΑΟΚ άξιζε και το δικαιούνταν βγάζοντας τέτοια υπεροχή σαν ομάδα σε όλο το ματς, όσο κι αν ξεκίνησε χωρίς την ποιότητα του Μιχαηλίδη στην άμυνα, του Μειτέ στο κέντρο και του Κωνσταντέλια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη!

Ήταν και είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ με τα πέντε συνεχόμενα μεγάλα ματς σε δύο εβδομάδες ΔΕΝ θα τα έπαιρνε όλα! Καταγράφουμε την προσπάθεια, βλέπουμε την εικόνα και τα αποτελέσματα και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό για το που βρίσκεται η ομάδα του Λουτσέσκου στους τρεις θεσμούς που συμμετέχει. Είναι μία ανεπανάληπτη δοκιμασία σε σεζόν που ο ΠΑΟΚ πείθει και εμπνέει τον κόσμο του όπου και με όποιον και να παίζει!

Η πίστη σε αυτή την ομάδα δεν κλονίζεται γιατί εκτός όλων των άλλων γίνεται και η σύγκριση με τους αντιπάλους! Τι σχέση έχει αυτός ο ΠΑΟΚ και το ποδοσφαιρικό του σχέδιο με τον Ολυμπιακό που και χθες αφού δέχθηκε γκολ, βρήκε τον αντίπαλο μόνιμα πίσω από την μπάλα και ο μόνος τρόπος να δημιουργήσει ήταν τα… 1348 γεμίσματα. Η ομάδα που στο σκορ εξαρτάται απόλυτα από έναν παίκτη! Όσον αφορά την ΑΕΚ βρήκε χαλασμένο(!) ημιαυτόματο για το κρίσιμο 0-1 με παθητικό οφσάιντ στις Σέρρες, πήρε δώρο από τον Τζήλο τη δεύτερη κίτρινη στον Πένραις (στο 0-0) που αντικαταστάθηκε αμέσως μετά και ένα τραβηγμένο πέναλτι από Τζήλο και Φωτιά.

Ο ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρό του είναι κλάσεις ανώτερο, αλλά βέβαια πρέπει να βγάλει με θετικό πρόσημο αυτόν τον απίθανο μήνα που εκτός των άλλων του λείπει και ο Κωνσταντέλιας!

* Κατά τα άλλα για τον ΠΑΟΚ ως σύλλογο δεν έχουν νόημα και εξήγηση πολλά από όσα γίνονται από τον Ιούνιο και μετά! Οι απαράδεκτες καταστάσεις και οι εσωτερικές κόντρες που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο του 2025 στον ΠΑΟΚ, φανερώνουν ότι προέκυψαν πλευρές από τις οποίες απουσιάζει ο στοιχειώδης σεβασμός προς τον Σύλλογο και είναι σαν να επιδιώκεται συνέχεια μα συνέχεια η κρίση! Γιατί άραγε αυτή την περίοδο έπρεπε να μην τηρούνται υποσχέσεις και δεσμεύσεις της μιας ΠΑΟΚτσήδικης πλευράς προς την άλλη για να ανοίγουν και άλλα μέτωπα; Γιατί πρέπει να επιδιώκεται με τέτοιο τρόπο εδώ και εννιά μήνες η εσωστρέφεια; Ποιος κερδίζει από αυτή την κατάσταση;