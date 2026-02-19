Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα Play Off του Europa League.

Απόψε στις 19:45, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των Play Off του Europa League. Το κρίσιμο παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 3.

Παρά τα σημαντικά προβλήματα και τις απουσίες που ταλαιπωρούν τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να εκμεταλλευτεί τη θερμή ατμόσφαιρα της έδρας της για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Να θυμίσουμε ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είναι τιμωρημένος, όπως και ο Γιακουμάκης. Εκτός μάχης είναι οι τραυματίες Κωνσταντέλιας και Μεϊτέ, ενώ οι Πέλκας και Ντεσπόντοφ παραμένουν στα pits.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League