ΠΑΟΚ - Θέλτα: Πού θα δείτε το ματς του Europa League
Απόψε στις 19:45, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των Play Off του Europa League. Το κρίσιμο παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 3.
Παρά τα σημαντικά προβλήματα και τις απουσίες που ταλαιπωρούν τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να εκμεταλλευτεί τη θερμή ατμόσφαιρα της έδρας της για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.
Να θυμίσουμε ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είναι τιμωρημένος, όπως και ο Γιακουμάκης. Εκτός μάχης είναι οι τραυματίες Κωνσταντέλιας και Μεϊτέ, ενώ οι Πέλκας και Ντεσπόντοφ παραμένουν στα pits.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League
- ΠΑΟΚ - Θέλτα (19:45, Cosmote Sport 3)
- Φενέρμπαχτσε - Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, Cosmote Sport 5)
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Γκενκ (19:45, Cosmote Sport 8)
- Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (22:00, Cosmote Sport 4 - ANT1)
