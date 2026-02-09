ΠΑΟΚ: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τον Κατσούρη
Μέρα πένθους η σημερινή για τον ΠΑΟΚ.
Ήταν Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου του 1998 όταν η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την είδηση πως ο 22χρονος τότε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Κατσούρης έφυγε ταξίδι για την γειτονιά των αγγέλων.
Ο νεαρός παίκτης του Δικεφάλου έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν το όχημα που οδηγούσε, εξαιτίας της ολισθηρότητας του δρόμου, κοντά στην κεραμοποιία Θέρμης, ξέφυγε από το δρόμο και προσέκρουσε από το μέρος του οδηγού σε τσιμεντένιο γεφυράκι, με αποτέλεσμα ο θάνατος να είναι ακαριαίος.
Ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν τον ξεχνάει και τελέστηκε μνημόσυνο για τον Παναγιώτη Κατσούρη. «Συμπληρώθηκαν 28 χρόνια από τη μέρα που ο Παναγιώτης Κατσούρης, έφυγε από τη ζωή, αλλά κανείς από την οικογένεια του Δικεφάλου δεν τον έχει ξεχάσει.
Οι ποδοσφαιριστές Δημήτρης Πέλκας, Δημήτρης Μοναστηρλής και Δημήτρης Χατσίδης, ο team manager του ποδοσφαιρικού τμήματος του Δικεφάλου, Γιώργος Θεοδωρίδης και ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άγγελος Αναστασιάδης τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Παναγιώτη, σε επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε στο σημείο που έχασε τη ζωή του», ανέφερε η ΠΑΕ.
