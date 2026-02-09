Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Κακή 11άδα, κακή νοοτροπία, μέχρι και κακή αποστολή ο Ολυμπιακός»

Το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για το ντέρμπι του Φαλήρου με τον Παναθηναϊκό και τι δεν πήγε καθόλου καλά για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 0-1 από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι των «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τους ερυθρόλευκους να πέφτουν από την κορυφή.

Στην εκπομπή Galacticos by Interwetten στο Gazzetta, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος εστίασε στις ευθύνες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παικτών που είχαν ως αποτέλεσμα την ήττα με κακή εμφάνιση για τους ερυθρόλευκους.

«Είδαμε μηδέν προετοιμασία από πλευράς του Ολυμπιακού. Δεν είδαμε κάτι. Το να μπαίνεις φουριόζος για πέντε λεπτά επειδή παίζεις στο γήπεδό σου, το Καραϊσκάκη το βγάζει από μόνο του αυτό, δεν χρειάζεται να έχεις κάποια στρατηγική.

Αν δεν έχεις δει ότι ο Παναθηναϊκός αντιδράει και δεν καταλαβαίνεις ως Ολυμπιακός ότι όλοι στον Παναθηναϊκό με πρώτους τους παίκτες δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν αν χάσουν και από τον Ολυμπιακό, ειδικά όπως το σκέφτονταν οι Ολυμπιακοί ότι θα τους βάλουμε τέσσερα γκολ, πάει να πει ότι δεν διαβάζεις σωστά, δεν ετοιμάζεσαι σωστά πριν από ένα παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων.