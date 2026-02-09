Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: «Έτσι πήρε ο Παναθημαϊκός το διπλό στο Φάληρο»
Ο Παναθηναϊκός άλωσε το «Γ. Καραϊσκάκης», με μία πολύ σοβαρή ομαδική προσπάθεια, με μαχητικότητα και απόλυτη συγκέντρωση.
Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten ανέλυσε πως ήρθε αυτή η σπουδαία νίκη στο ντέρμπι με τους Πειραιώτες.
«Με ρεαλισμό και κυνισμό πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπενίτεθ το διάβασε σωστά. Επαιξε πίσω από τη μπάλα, αλλά με απόλυτη συγκέντρωση», είπε αρχικά ο Αθανασίου και στάθηκε στον Ισπανό τεχνικό, τον Ταμπόρδα, τον Κοντούρη και στο ποιος ήταν ο MVP των πρασίνων.
Δείτε το σχόλιο στο βίντεο
