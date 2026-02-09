Στο Φάληρο ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον κανόνα από το 2021 μέχρι και σήμερα, όπου έχει το πάνω χέρι στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό!

Φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2020/2021. Ο Παναθηναϊκός χάνει από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο με 4-1 και ολοκληρώνει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο μία εφιαλτική σεζόν που τον άφησε εκτός Ευρώπης. Χριστογεώργος, Καραγιάννης, Μολό, Βέλεθ, Σάντσεθ, Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο, Μπουζούκης, Βιγιαφάνιες, Ιωαννίδης και Μακέντα ήταν οι έντεκα που ξεκίνησαν σε εκείνο το ματς, δείγμα της τροματικής έλλειψης ποιότητας στο ρόστερ του συλλόγου, το οποίο ξεκίνησε την σεζόν με τον Ντάνι Πογιάτος, ήρθε η... λαίλαπα Μπόλονι και έκλεισε με υπηρεσιακό τεχνικό τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο.

Από τότε μέχρι και σήμερα άλλαξαν πολλά. Πάρα πολλά. Η έλευση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έκανε ξανά το Τριφύλλι να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, η τεράστια αύξηση του μπάτζετ του συλλόγου και μια πενταετία, όπου οι Αθηναίοι έχουν το πάνω χέρι στα αιώνια ντέρμπι. Ανεξάρτητα από τους προπονητές στον πάγκο, τους στόχους των δύο ομάδων και την κατάσταση που βρίσκονταν πριν τα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι. Κανόνας που επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Φάληρο, όπου οι ''πράσινοι'' χάρη στο γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα επικράτησαν με 1-0!

Οι αριθμοί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Συγκεκριμένα:

Ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία πέντε χρόνια τον Ολυμπιακό σε 22 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Μετρά 8 νίκες, 10 ματς ήρθαν ισόπαλα ενώ οι Πειραιώτες νίκησαν μόλις σε 4 από αυτά!

Εντός έδρας έχει τρεις νίκες, επτά ισοπαλίες και μόνο μία ήττα, όπου το ''Χ'' έχει τον πρώτο λόγο.

Το εντυπωσιακό είναι πως στο ''Γεώργιος Καραϊσκάκης'', ο Παναθηναϊκός είναι πιο αποτελεσματικός, μετρώντες πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες.

30-22 είναι τα γκολ ενώ πρώτοι σκόρερ σε αυτό το εξαιρετικό σέρι είναι οι Φώτης Ιωαννίδης(5), Τάσος Μπακασέτας(2) και Άντρατζ Σπόραρ(2).

Αναλυτικά:

2021/2022

3.10.21: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0

16.1.22: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

17.4.22: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0(42' Αϊτόρ)

11.5.22: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-2(71' Τσικίνιο-10' Παλάσιος, 54' Σένκεφελντ)

2022/2023

6.11.22: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1(Σπόραρ 103', Μπιέλ 84')

25.2.23: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0

9.4.23: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0 (28' Σπόραρ, 36' αυτογκόλ Ελ Αραμπί)

8.5.23: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0(68' Ρέαμπτσουκ)

2023/2024

22.10.23: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-3

10.1.24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1(65' Ιωαννίδης-45' Αλεξανδρόπουλος)

17.1.24: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 6-7 στα πέναλτι

4.2.24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0(25' Μπερνάρντ, 60' Γερεμέγεφ)

10.3.24: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3 (24' Ποντένσε, 41' Μπακασέτας, 45', 70' Ιωαννίδης)

19.5.24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2(45' Μπακασέτας, 59' Μπερνάρντ- 73' Ποντένσε, 81' Γιόβετιτς)

2024/2025

6.10.24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

15.1.25: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1(51' Τζούρισιτς-75' Γιάρεμτσουκ)

26.1.25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1(14' Κάρμο, 74' Ιωαννίδης)

5.2.25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0( 90' Μουζακίτης)

30.3.25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 4-2(1' Γιάρεμτσουκ, 16΄Τσικίνιο, 51' Γιάρεμτσουκ, 82' Κωστούλας- 25' Τζούρισιτς, 75' Ιωαννίδης)

11.5.25: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1(60' Ελ Καμπί)

2025/2026

21.9.25: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (48' Ντέσερς, 90' Ελ Καμπί)

8.2.26: Ολυμπιακός-ΠαναθηναΪκός 0-1 (7' Ταμπόρδα)