Μπέτις - Παναθηναϊκός: Άνοιξαν το σκορ οι Ισπανοί με τον Ρουϊμπάλ
Η Μπέτις ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα στο γήπεδό της με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για το 1-0.
Στο 8ο λεπτό ήρθε το 1-0 της Μπέτις απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι Ισπανοί βρήκαν πρώτοι το γκολ.
Ο Κολομβιανός Κούτσο έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ και η μπάλα πήγε οριζόντιο δοκάρι και στο έδαφος. Στην συνέχεια βρέθηκε μόνος του ο Ρουϊμπάλ και στην επαναφορά πλάσαρε τον Λαφόν για το 1-0 στο Μπέτις - Παναθηναϊκός.
