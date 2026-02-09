Σέντρα, στη σέντρα και ξανά... σέντρα. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό και το Gazzetta καταπιάνεται από τις δεκάδες σέντρες και τον λόγο πίσω από αυτό το στυλ παιχνιδιού.

Μετά από 20 αγωνιστικές και συνολικά οκτώ ντέρμπι, ο Ολυμπιακός μετρά δύο νίκες απέναντι στο Big-5. Μία με τον Άρη και μία με την ΑΕΚ, αμφότερες στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως από εκεί και πέρα, έρχεται το... χάος με αποκορύφωμα την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1), η οποία τον έριξε από την κορυφή της Stoiximan Superleague.

«Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για πέρσι, αλλά φέτος αυτό συμβαίνει ναι όταν δεχόμαστε το γκολ δείχνουμε μία βιασύνη, όχι αμέσως αλλά στα επόμενα λεπτά. Έχουμε νευρικότητα και διώχνουμε την μπάλα με λάθος τρόπο, συμβαίνει αυτό, ναι. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να μην έχουμε αυτήν τη νευρικότητα, αν βρούμε την ηρεμία μας θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα», ήταν η απάντηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός προπονητής προσπαθούσε να καταλάβει τι πήγαινε λάθος στο ματς. Ο εκνευρισμός του και το βλέμμα του «μιλούσαν» από μόνα τους. Ο Ολυμπιακός είδε το γρήγορο γκολ του Ταμπόρδα να τον μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα ήταν στο τελευταία σφύριγμα, οι «πράσινοι» να φύγουν πανηγυρίζοντας τη νίκη.

Έναν ιδιαίτερο στατιστικό που τράβηξε την προσοχή των περισσοτέρων δεν ήταν άλλο από τις σέντρες που έκαναν οι Πειραιώτες προς την αντίπαλη περιοχή. Δεν είναι μυστικό ότι αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού που υποστηρίζει ο Ολυμπιακός αλλά με το «τριφύλλι» δεν του βγήκε και τόσο.

Για την ακρίβεια καθόλου, παρότι οι Πειραιώτες έκαναν συνολικά 39 σέντρες (!) προς την αντίπαλη περιοχή. Το Gazzetta αναλύει τον τρόπο προσέγγισης του Ολυμπιακού και εξηγεί τον λόγο που οι σέντρες έγιναν μέρος της φιλοσοφίας του κλαμπ.

Αν ήταν playstation, το «τετράγωνο» θα είχε... λιώσει

Η παραπάνω έκφραση αφορά σε gamers αλλά σε ελεύθερη μετάφραση, έχει να κάνει με τις σέντρες προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, κάπως το... τερμάτισε καθώς έφτασε τον αριθμό 39 (!).

Ένας αριθμός που δεν είναι ο μεγαλύτερος επί Μεντιλίμπαρ αλλά ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό τον φετινό μ.ο. ανά ματς στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, σε 19 ματς πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός είχε μ.ο. 27 σέντρες, οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτή η μεγάλη διαφορά από τα στάνταρ.

Δεν είναι ότι οι Πειραιώτες δεν θέλουν τις σέντρες καθώς είναι μέρος της φιλοσοφίας του Μεντιλίμπαρ όμως όχι σε τέτοιο βαθμό και σίγουρα όχι με τη βιασύνη με την οποία γίνονταν. Απόδειξη αυτού είναι ότι μόλις επτά κατέληξαν σε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Ζέλσον και την κενή εστία, δημιουργήθηκε με κυκλοφορία της μπάλας και συρτό γύρισμα στο πέναλτι και όχι από σέντρα.

Και γιατί κάνει τόσες σέντρες ο Ολυμπιακός;

Πάντα, όταν ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση, τα «γιατί» φυτρώνουν αμέσως. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο και φυσικά η πιο συχνή ερώτηση είναι «μα γιατί κάνουν συνέχεια σέντρες;». Η απάντηση είναι τόσο απλή όσο και το στυλ παιχνιδιού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γιατί αυτή είναι η οδηγία.

Όταν ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου, σας είχαμε αναφέρει για έναν «δεκάλογο» που έχει στο μυαλό του. Όλα αυτά τα στοιχεία, σιγά-σιγά εμφανίστηκαν και στον αγωνιστικό χώρο, με τις μεγάλες μπαλιές και τις σέντρες να έχουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη φιλοσοφία.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Στο μυαλό του 64χρονου κόουτς υπάρχει συγκεκριμένη λογική. Του αρέσει να... πνίγει τον αντίπαλο. Επιθετική άμυνα. Συνεχόμενο πρέσινγκ, συντονισμένη άμυνα, ψηλά όλοι οι παίκτες και πάντα έτοιμοι να εκμεταλλευτούν το παραμικρό λάθος του αντιπάλου.

Η φυσική κατάσταση σε συνδυασμό με την ποιότητα και την ποδοσφαιρική εξυπνάδα, είναι τα βασικά συστατικά για να βγει αυτό στο χορτάρι, όμως στο πλάνο υπάρχει έντονα και το στοιχείο της μεγάλης μπάλας. Εξηγούμαστε.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν ενδιαφέρεται για το build up και το τίκι τάκα που λέγαμε. Εκείνος θέλει την μπάλα πάντα στο αντίπαλο μισό. Να «καίει» εκεί. Μεγάλη μπαλιά από την άμυνα με στόχο τον φορ, μαζική μετάβαση προς τα εκεί, η «δεύτερη» μπάλα σε ερυθρόλευκα πόδια και γρήγορη επίθεση.

Αυτό απομακρύνει τον κίνδυνο από τη δική του άμυνα, μεταφέρει την πίεση στον αντίπαλο και δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ. Κάπου εκεί, «στριμώχνεται» και το κομμάτι της σέντρας. Όσο ο Βάσκος θέλει την μπάλα στο αντίπαλο μισό, άλλο τόσο θέλει να τη φτάνει με κάθε τρόπο στην αντίπαλη περιοχή.

Δεν «απαγορεύει» το χτίσιμο και τις συνεργασίες σε εκείνο το σημείο του γηπέδου αλλά θέλει να γεμίζει την περιοχή όσο το δυνατόν περισσότερο και η μπάλα να βρίσκεται εκεί. Να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού ο αντίπαλος σε συνδυασμό με τους εξαιρετικούς αριθμούς στις κεφαλιές από τους επιθετικούς της ομάδας.

Για αυτό οι παίκτες ψάχνουν τη σέντρα και γεμίζουν την περιοχή. Όχι με τον τρόπο που έγινε κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς οι Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος με όσα είπε παραπάνω. Χρειάζεται υπομονή και σωστή εκτέλεση την κατάλληλη στιγμή. Όχι απλά σέντρα και τέλος.

Αυτή είναι η ταυτότητα του Ισπανού προπονητή, είτε ο κόσμος το θεωρεί σωστό, είτε όχι. Με αυτό το στυλ οι Πειραιώτες πανηγύρισαν το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, «σάρωσαν» εντός συνόρων πέρσι κατακτώντας το νταμπλ και πέρασαν από τις League Phase του Europa League και του Champions League.

Όπως όλα όμως, δεν θα «βγαίνουν» πάντα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.