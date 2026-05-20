«Πυρά» από Καραπαπά: «Η ΕΟΕ μας έδωσε έναν χώρο με ποντίκια, δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο να δίνεται σε μία ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση»

Ο Κώστας Καραπαπάς παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τα διαρκείας για τη νέα σεζόν και έκανε αναφορά στο νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα διαρκείας της νέας σεζόν με τον Κώστα Καραπαπά να αναφέρεται τόσο στις λεπτομέρειες των εισιτηρίων όσο και σε άλλα θέματα όπως τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και το νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αναλυτικα:

«Αυτό που αλλάζει είναι η συνεργασία μας με την εταιρία more και θα είμαστε και αυτή τη σεζόν στο «Γ. Καραϊσκάκης» που είναι το σπίτι μας, θα είναι πάντα το σπίτι μας. Έχει επιλεχθεί ένας τίτλος «Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά», ένα σύνθημα που είναι για 100 χρόνια. Με σεβασμό στην ιστορία του συλλόγου προχωράμε για τις επόμενες κατακτήσεις. Όπως και να πάει μία σεζόν δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε για να πηγαίνουμε πιο ψηλά. Έχουμε ένα στόχο που είναι η συμπλήρωση των 50 πρωταθλημάτων ή το 5ο αστέρι αν θέλετε να το πείτε έτσι. Υπάρχουν ομάδες που μετρούν αστέρια ανά δέκα πρωταθλήματα και άλλες ανά ένα, είναι καινούργιο αυτό. Εμείς τα μετράμε ανά δέκα όπως οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Το 5ο αστέρι θα μας βάλει ένα πολύ κλειστό γκρουπ ομάδων, είναι μονοψήφιος ο αριθμός. Μπορείτε να καταλάβετε τα επιτεύγματα που έχει κάνει ο σύλλογος».

Για τις τιμές: «Αυτό που θέλω να πω, οι τιμές είναι ίδιες δεν υπάρχουν αυξήσεις. Είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί. Ελπίζουμε όλοι ότι σε αυτά τα εισιτήρια θα κουμπώσει και το Champions League».

Για τη νέα σεζόν: «Όταν κάτι δεν πάει καλά, είναι ευκαιρία αντεπίθεσης. Έτσι πρέπει να συμβαίνει και νομίζω ότι εμείς καιρό τώρα δουλεύουμε την επόμενη χρονιά με αυτή τη λογική. Να εξελιχθούμε παντού από την Κ10 μέχρι την πρώτη ομάδα. Η παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού τη χρονιά που έφυγε, η οποία είχε μία πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη στο Champions League, η παρουσία του κόσμου και τα συνεχόμενα sold out όλη τη σεζόν, σου δείχνει έναν χρόνο. Αυτό της αντεπίθεσης. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις εμένα στον δρόμο να μου πεις κάτι. Τη μέρα που έρχεται ένα στραβό αποτέλεσμα το βράδυ, αυτός που έρχεται να κάνει ένα παράπονο, πώς νομίζει ότι νιώθουμε; Γιατί κάποιος νομίζει ότι στεναχωριέται περισσότερο από εμάς; Είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου θα είναι όπως θέλουμε όλοι».

Για τον Μεντιλίμπαρ: «Θέλω να πω το εξής. Επειδή διαβάζω για τον Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι παραπάνω από τη θέση τους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε από την πλευρά μας ως διοίκηση του Ολυμπιακού. Είναι ένας σεβασμός για έναν άνθρωπο που ότι και να γίνει, είτε φύγει στα 3 ή στα 8 ή στα 15 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του legacy του συλλόγου. Ένα κομμάτι μίας θρυλικής ιστορίας. Τη γράψαμε την ιστορία αυτή και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προσέχουμε. Ο σχεδιασμός που θα γίνει θα είναι για ένας καλύτερος Ολυμπιακός για όλους που θα χαιρόμαστε να βλέπουμε στα γήπεδα. Τα στοιχεία που θέλουμε είναι για μία ομάδα επιθετική και παθιασμένη».

Για το νέο Καραϊσκάκης: «Για να γίνει το έργο αυτό, θα μιλήσει αυτός που πρέπει και θα το πληρώσει. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως σε συζητήσεις και διαδρόμους υπουργείων για να πάρουν τα χρήματα για να γίνει ένα γήπεδο. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού δεν ισχύει αυτό. Και για να λήξουμε και μία ιστορική παρεξήγηση με το Καραϊσκάκης, στον Ολυμπιακό ποτέ δεν χτίστηκε κανένα γήπεδο. Στον Ολυμπιακό παραχωρήθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ένας χώρος, ένας αθλητικός χώρος, ο οποίος είχε γεμίσει ποντίκια και ο Ολυμπιακός πλήρωσε με δικά του χρήματα και έφτιαξε το Καραϊσκάκης.

Δεύτερον, όπως ξέρετε το Καραϊσκάκης και το προπονητικό κέντρο στο Ρέντη εδώ και 16 χρόνια έχουν τεράστιες αλλαγές εκατομμυρίων για τις οποίες ποτέ ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι, από κανένα κράτος. Όλα γίνονται με αυτοχρηματοδότηση, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Άρα λοιπόν και το επόμενο βήμα για να μεγαλώσει ο σύλλογος, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο χωρίς να περιμένουμε κανέναν. Για να φτάσεις στο σημείο να φτάσεις στο σημείο που θέλεις πρέπει να έχεις κάποιες τυπικές άδειες από Δήμους, κράτος κλπ και αυτά καθυστερούν. Το δύσκολο είναι για αυτούς που περιμένουν στη σειρά για να πάρουν το κρατικό χρήμα για να φτιάξουν γήπεδα στον Ελαιώνα, στον Βοτανικό με έχουν μπερδέψει δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι πράγματα αναπάντητα και αν δεν τα λες ξανά και ξανά, δημιουργείται ένα κενό. Για παράδειγμα εμείς προφανώς ζητήσαμε το ΟΑΚΑ για να μπορέσουμε σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μία μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο το οποίο έχει πληρώσει ο ελληνικός λάος, έχει δοθεί με σύμβαση σε μία ΠΑΕ. Ακούστε ποιο είναι το παράξενο. Αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δεν γίνεται ένα κρατικό ακίνητο που είναι Ολυμπιακό έργο να δίνεται σε μία ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Δεν γίνεται πουθενά αυτό και το ξέρουν όλοι. Και αυτοί που έχουν την αποκλειστική χρήση, το ΟΑΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά. Για αυτό και για άλλα πολλά που σας λέω ότι είναι μεγαλύτερα από αγωνιστική περίοδο, δικαιούται να σας μιλήσει ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος καθημερινά σκέφτεται τον Ολυμπιακό μεγαλύτερο από ότι είναι σήμερα».

Σε ερώτηση του Gazzetta για τα συνεχόμενα sold out: «Έχει σημασία γιατί ο αριθμό των σερί sold out είναι αδύνατον να επαναληφθεί από ελληνική ομάδα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Όταν βλέπεις παιχνίδια που δεν είναι ντέρμπι, είναι τρομερό, είναι το Καραϊσκάκης όπως το θέλουμε και νομίζω ότι δεν χωράμε πλέον»