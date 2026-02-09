Μεντιλίμπαρ για την μία νίκη σε ντέρμπι: «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κερδίσουμε άλλα»

Όλα όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» με το 0-1 στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (που ηττήθηκαν οι Πειραιώτες με 0-1) στο «Γ. Καραϊσκάκης»:

- Από το πρώτο λεπτό φάνηκε να υπάρχει εκνευρισμός, που το εξηγείτε αυτό και πως έχετε σκοπό να διαχειριστείτε μία ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο;

Δεν είναι η πρώτη φορά που χάνουμε από τον Παναθηναϊκό και έχουμε επιβιώσει και έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα τις προηγούμενες φορές που είχαμε ηττηθεί. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, αλλά είναι ένα ακόμη παιχνίδι του πρωταθλήματος, δεν κερδίζεις ούτε χάνεις το πρωτάθλημα αν κερδίσεις ή χάσεις ένα ματς. Δεχτήκαμε νωρίς το γκολ, ο Παναθηναϊκός ένιωσε πιο άνετα και δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε κίνδυνο στον αγώνα. Και εκείνοι όμως δε μας δημιούργησαν κάποιον άλλον κίνδυνο. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήμασταν καλοί και δε σημαίνει ότι μετά απ’ αυτό το παιχνίδι όλα τελειώνουν, συνεχίζουμε.

- Έχουμε δει όχι μόνο στα ματς με τις μικρές ομάδες, αλλά και στα ντέρμπι να μην αποδίδει η τακτική σας, έχετε σκοπό να αλλάξετε κάτι ενόψει και των playoffs του πρωταθλήματος;

Δε νομίζω πως είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι ντέρμπι και παίζει και ο αντίπαλος και είναι δύσκολα ματς. Όσο καιρό είμαι εδώ έχουμε κερδίσει περισσότερα ντέρμπι, δεν είναι δυνατόν να τα κερδίσουμε όλα. Πολλές φορές μπορεί να φέρεις ισοπαλία και να χάσεις εντός έδρας ή οτιδήποτε άλλο, είναι αγώνες μοιρασμένοι οι οποίοι κρίνονται στις λεπτομέρειες.

- Ο Παναθηναϊκός περνάει τα δικά του «πέτρινα χρόνια», παρόλα αυτά παίρνει νίκες μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης», μήπως τελικά το ζευγάρι των αγώνων αυτών έχει μία ιδιαίτερη διαχείριση και βγαίνει και ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης;

Το οποίο πριν το ματς ότι δεν έχει καμία σημασία στα ντέρμπι σε τι θέση βρίσκεται η κάθε ομάδα, είναι ντέρμπι. Τα ματς αυτά είναι ισορροπημένα και για αυτό έχουν μεγάλη σημασία, δεν παίζει ρόλο η βαθμολογική κατάσταση. Μπορεί να είσαι καλύτερος και να χάσεις ή να είσαι χειρότερος και να κερδίσεις.

- Πόσο σας ανησυχεί ενόψει play offs ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα ντέρμπι;

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κερδίσουμε άλλα ντέρμπι. Νομίζω ότι σκέφτομαι διαφορετικά το πρωτάθλημα, τον τίτλο δεν τον κερδίζει αυτός που δεν χάνει στα ντέρμπι, αλλά αυτός που κερδίζει τα μικρότερα παιχνίδια. Δίνω σημασία στη δική μας θέση και ξέρω ότι η δική μας θέση έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από τις υπόλοιπες ομάδες. Θα προσπαθήσουμε να μην χάσουμε βαθμούς στα ματς με τις μικρότερες ομάδες, θα έρθουν τα ντέρμπι και θα προσπαθήσουμε να τα κερδίσουμε και αυτά τα παιχνίδια.

Τι σκέφτεται ένας προπονητής τη στιγμή της χαμένης ευκαιρίας του Ζέλσον Μαρτίνς;

Όταν δεχτήκαμε το γκολ εμείς πιέζαμε στο άλλο μισό του γηπέδου και δεν πιστεύαμε το γκολ που δεχτήκαμε. Όλα ξεκίνησαν από μία λάθος μπαλιά προς τα πίσω, είχαμε την ευκαιρία του Ζέλσον Μαρτίνς στην οποία είναι πιο εύκολο να στείλεις την μπάλα έξω παρά μέσα και ο Παναθηναϊκός έχασε μία παρόμοια ευκαιρία λίγο αργότερα και βλέπεις ότι όλα μπορούν να γίνουν. Προτιμώ ένα λάθος από λάθος εκτέλεση, παρά ένα λάθος από λάθος σκέψη. Του Ζέλσον Μαρτίνς ήταν λάθος εκτέλεση, αλλά το γκολ που δεχτήκαμε ήταν από λάθος σκέψη και αυτό με ενοχλεί περισσότερο.

- Όταν ο Ολυμπιακός δέχεται ένα γκολ στα ντέρμπι φαίνεται σα να χάνει το μυαλό του, επίσης δείχνει η ομάδα να μην έχει την ίδια αυτοπεποίθηση με την προηγούμενη σεζόν, συμφωνείτε με αυτά;

Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για πέρσι, αλλά φέτος αυτό συμβαίνει ναι όταν δεχόμαστε το γκολ δείχνουμε μία βιασύνη όχι αμέσως αλλά στα επόμενα λεπτά. Έχουμε μία νευρικότητα και διώχνουμε την μπάλα με λάθος τρόπο, συμβαίνει αυτό ναι. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να μην έχουμε αυτήν τη νευρικότητα, αν βρούμε την ηρεμία μας θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα.

- Τι σας ενόχλησε απ’ αυτήν την εμφάνιση, επίσης είναι πνευματικό το θέμα και όχι αγωνιστικό ότι η ομάδα σας επηρεάστηκε από το γρήγορο γκολ του αντιπάλου;

Ο Παναθηναϊκός αμύνθηκε καλά στο γήπεδό του και ήταν αρκετά οργανωμένος σε αυτό το κομμάτι. Φτάναμε μέχρι τα 15 μέτρα της εστίας τους αλλά δεν είχαμε καλές αποφάσεις και σέντρες. Και στις λίγες ευκαιρίες που κάναμε δεν είχαμε ποιότητα, αλλά δεν είχαμε την υπομονή και την ηρεμία που χρειαζόμασταν μετά το γκολ που δεχτήκαμε. Το είπαμε και πριν υπήρχε βιασύνη στην ομάδα και δεν είχαμε καθόλου υπομονή.