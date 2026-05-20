Καραπαπάς: «Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη τον Ιούνιο»

Στο πλαίσιο της παρουσιάσης των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026/27 ο Κώστας Καραπαπάς αποκάλυψε ότι μέσα στο Ιούνιο αναμένεται μεγάλη συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τόνισε ότι στη συγκεκριμένη συνέντευξη, ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρολεύκων» θα προαναγγείλει μεγαλύτερα πράγματα από μια αγωνιστική σεζόν και θα κάνει τοποθετήσεις που απασχολούν την ολυμπιακή κοινωνία.

«Μέσα στον Ιούνιο θα γίνει μία μεγάλη συνεντεύξη Τύπου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία θα περιέχει μία προαναγγελία για πράγματα μεγαλύτερα από μία αγωνιστική σεζόν ή περίοδο και θέματα που έχουν να κάνουν με το μεγαλείο του αλλά και με τοποθετήσεις που θέλει να κάνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού που απασχολούν την ολυμπιακή κοινωνία και όχι μόνο και μετά από 158 τίτλους με τους οποίους εμπλέκεται και άλλους πέντε. Θα είναι μέσα στον Ιούνιο», ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς.