Η ήττα από τον Παναθηναϊκός έφερε ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό στον Ολυμπιακό στο κομμάτι των ντέρμπι, έξι αγωνιστικές πριν την έναρξη των play offs.

Την περσινή σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε ένα αρκετά καλό ποσοστό νικών σε ντέρμπι κατά τη διάρκεια της σεζόν με αποκορύφωμα τα play offs όπου έχασε μόνο από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έχοντας εξασφαλίσει μία αρκετά καλή διαφορά στην κορυφή.

Φέτος, όμως, οι Πειραιώτες δεν έχουν παρουσιάσει ανάλογα πρόσωπο. Για την ακρίβεια, είναι αρκετά ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει στα ντέρμπι, με έξι αγωνιστικές να απομένουν για τα play offs όπου το πρωτάθλημα θα κριθεί σε αυτή την εξάδα αγώνων με ομάδες του Big-4 (εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει να προσπεράσει τον Λεβαδειακό).

Η εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1) σε συνδυασμό με την συνολική εμφάνιση της ομάδας, έφερε αρκετό προβληματισμό στον οργανισμό και όχι άδικα. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει νικήσει μόνο την ΑΕΚ στο Φάληρο (2-0) και από εκεί και πέρα το... χάος. Εκτός αν βάλουμε και τη νίκη με τον Άρη (2-1) πάλι στο Φάληρο.

Από εκεί και πέρα, μακριά από την έδρα του, οι Πειραιώτες έχουν μία ήττα από τον ΠΑΟΚ (2-1) και τρεις ισοπαλίες με Παναθηναϊκό (1-1), Άρη (0-0) και ΑΕΚ (1-1) ενώ υπάρχει και η ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδος (0-2) στο Καραϊσκάκης.

Το ζήτημα είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι», δεν δυσκολεύονται στα μεγάλα ραντεβού καθώς στο Champions League, παρότι τα ματς με Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ «έκαιγαν», οι Πειραιώτες έδειξαν εξαιρετική εικόνα και έτσι πανηγυρίσαν την πρόκριση στα play offs.

Ωστόσο εντός συνόρων, στα ντέρμπι, όχι απλώς δεν έρχονται αποτελέσματα αλλά οι εμφανίσεις είναι από μέτριες μέχρι κακές αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Μία πιο ξεκάθαρη εικόνα είναι η εξής:

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

Ολυμπιακός - Άρης 2-1

Άρης - Ολυμπιακός 0-0

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2 (Κύπελλο)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

Απομένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» πριν μπούμε σε ρυθμούς play offs όπου ο Ολυμπιακός θα έχει σίγουρα τους δύο Δικεφάλους και εφόσον ο Παναθηναϊκός προσπεράσει τον Λεβαδειακό, τότε θα βρεθεί και εκείνος στον δρόμο του.

Τελικά όμως τι φταίει για όλα αυτά;

Η απάντηση δεν γίνεται να είναι ξεκάθαρη. Λογικό άλλωστε καθώς μιλάμε για ντέρμπι και αγώνες που κρίνονται στις λεπτομέρειες όπως είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον Παναθηναϊκό. Δεν απέχει από την πραγματικότητα. Σκεφτείτε τι εξέλιξη μπορεί να είχε το ματς αν ο Ζέλσον ισοφάριζε εξ επαφής.

Ωστόσο το πρόβλημα εντοπίζεται σε άλλα σημεία. Κοινός παρανομαστής των δύο χειρότερων εμφανίσεων και των δύο ηττών εντός έδρας από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό είναι η νοοτροπία μετά το γρήγορο γκολ του αντιπάλου. Μηδέν αντίδραση. Το ίδιο ισχύει και εκτός έδρας καθώς χρειάστηκαν τα buzzer beater σε Λεωφόρο (Παναθηναϊκό) και Allwyn Arena (ΑΕΚ) για να αποφευχθεί η ήττα.

Η πνευματική προετοιμασία δεν είναι η ίδια με την Ευρώπη και αυτό φαίνεται στην ένταση των παικτών σε μονομαχίες, επιλογές, τρεξίματα. Λίγοι είναι που κρατούν σταθερό αυτό το τέμπο σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ρέτσος, Έσε, Ελ Καμπί). Το τακτικό κομμάτι αφορά τον προπονητή αλλά όλα τα υπόλοιπα, είναι βασικά κομμάτι για την προετοιμασία τέτοιων αγώνων. Όπως συμβαίνει στα ευρωπαϊκά.